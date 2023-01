Zusammenstehen und Leben retten

Die Lage ist ernst. „Die Versorgung mit Blutpräparaten ist sehr angespannt. Wir müssen jetzt zusammenstehen und mit Blutspenden Leben retten“, hat Ewald Homann vom geschäftsführenden Vorstand des Rosendahler DRK-Ortsvereins, einen klaren Appell an die gemeindliche Bevölkerung. Ihren Beitrag kann diese bereits heute leisten. So kann am heutigen Dienstag in Darfeld gespendet werden, Osterwick folgt am kommenden Freitag (3. 2.), in Höven kann der 8. Februar bereits rot im Kalender markiert werden. Um die Bürgerinnen und Bürger für diese Krisensituation zu sensibilisieren, hat das Blutspende-Institut in den Darfelder Nachbarschaften per Mikrofon für eine Spende geworben. „Ein klares Indiz, wie prekär die Situation tatsächlich ist. Sie werden in dieser Woche mit Sicherheit auch in Osterwick unterwegs sein“, vermutet Homann.

Die Blutpräparate werden in ganz Deutschland knapp, darunter leidet auch der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. Die Ortsvereine appellieren nun an die Bevölkerung, mit ihrer Spende diese Krisensituation abzuwenden. Holtwick hat bereits vorgelegt, Darfeld, Osterwick und Höven sollen bestenfalls noch folgen. Das erhofft sich jedenfalls Ewald Homann (kleines Foto).

In einem Schreiben an die Rotkreuz-Ortsvereine hat der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe den angespannten Sachstand zuletzt untermauert. So sei der Mangel an Blutpräparaten vor allem strukturell im DRK-Blutspendedienst West ausgeprägt. Dieser versorgt mit Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland rund 25 Prozent aller Kliniken in Deutschland mit Blutpräparaten. „Bereits seit mehreren Wochen wird weit weniger Blut gespendet, als benötigt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, der Hauptgrund ist ein, in der Gesamtbevölkerung, extrem hoher Krankenstand“, heißt es in dem Schreiben weiter. Gefolgt mit einer Bitte an die Ortsvereine, den Notstand mit einem Aufruf zur Blutspende in den Städten und Gemeinden zu verdeutlichen.

Dem kommt Homann nun nach. „Wir wollen unseren Beitrag leisten. Als Ortsverein sind wir bestens vorbereitet, jetzt fehlen nur noch die Leute“, hofft er auf zahlreiche Spender in dieser Woche. Wobei man sich diesbezüglich in Rosendahl, aber auch im Münsterland, auf einem hohen Niveau befinde, wie er deutlich macht: „Wir können uns glücklich schätzen, dass uns die Rosendahler mit dem Blutspenden die Treue halten.“ Davon zeugen nicht zuletzt 1797 Personen aus der Gemeinde, die im vergangenen Jahr den lebensrettenden Saft zur Verfügung gestellt haben. Daran soll nun angeknüpft werden.

Ein erster Blick auf die Anmeldezahlen macht Homann jedenfalls Hoffnung. „In Darfeld haben wir Platz für 100 Anmeldungen, von denen knapp über die Hälfte aktuell belegt ist. Kurzfristig werden noch weitere Spender hinzukommen“, erklärt er. Sollte diese Anmeldekapazität angesichts des Aufrufes tatsächlich komplett ausgeschöpft werden, wäre ein spontaner Besuch ebenfalls möglich. „Wir werden jedenfalls keinen nach Hause schicken.“ In Osterwick haben sich derweil bereits 40 Personen für Freitag angekündigt, hier ist Platz für 120 Anmeldungen – plus mögliche Gäste ohne Anmeldung. „Damit das Blutspende-Institut auch entsprechend Personal zu uns schickt, bitten wir darum, sich anzumelden“, merkt das Vorstandsmitglied an.

Hoffnung auf einen gewünschten Ansturm macht Holtwick. 245 Personen sind innerhalb von zwei Tagen im Rosendahler Ortsteil vor drei Wochen zur Blutspende erschienen, darunter zehn Erstspender. 2022 waren es im Januartermin noch 184 Bürger und fünf Erstspender. „Das macht Mut. Wir können nur allen im Namen von Kranken und Verletzten für diesen Dienst danken“, freut sich Homann. Bestensfalls sollen nun Darfeld, Osterwick und Höven nachziehen. 7 Anmeldungen für die Rosendahler Blutspende-Termine sind möglich unter | www.blutspende.jetzt