Zwischen Erfolg und Luft nach oben

Die Vorzeichen standen schlecht, so wurde auch das Jahr 2021 massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst. Davon haben sich zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in Holtwick allerdings nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil: Auf dem Sportgelände von SW Holtwick bewiesen sie ihr Können in den verschiedensten Disziplinen und ergatterten sich so das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). „Wie im vergangenen Jahr haben wir die 100er-Marke geknackt. Das ist ein Wahnsinnserfolg“, freut sich Steffi Kuschel vom Übungsleiter-Team.

Über die Auszeichnung freuen dürfen sich konkret 102 Personen, darunter 49 Erwachsene sowie 53 Kinder und Jugendliche. „Besonders stolz sind wir auf die 16 Familienabzeichen“, betont Kuschel. Hier sei der sportbegeisterte Funken von den Eltern auf die Kinder übergesprungen. Darüber hinaus hätten viele Mannschaften das Ablegen des Sportabzeichens als Programm für eine Trainingseinheit genutzt. „Aber auch Einzelpersonen haben ihre Sportlichkeit bewiesen“, ergänzt Steffi Kuschel. Sie bildet gemeinsam mit Jutta Fedder, Gertrud Staat sowie Kurt Kuschel das Übungsleiter-Team in Holtwick. In dieser gut aufgestellten Konstellation sieht sie einen Baustein für das fortwährende Hoch bei den Sportabzeichen-Zahlen. „Wenn mal größerer Betrieb auf der Anlage herrscht, dann können wir uns gut auf die einzelnen Disziplinen aufteilen. Das ist ein großer Vorteil“, erklärt sie.

Eine – zumindest von den Zahlen her – eher ernüchternde Bilanz zieht Mechthild Galle. Sie hat im Westfalia-Stadion gemeinsam mit Mechthild Gloe und Martin Schenkel das Ablegen der Sportabzeichen für Darfeld und Osterwick begleitet. Gezählt hat Galle 2021 insgesamt 36 Sportbegeisterte (22 Kinder, 14 Erwachsene) aus Osterwick, die für die DOSB-Auszeichnung die notwendigen Leistungen erbracht haben – vier Personen mehr als noch im Vorjahr. „Das sind wirklich tolle Ergebnisse, die eingefahren wurden“, will sie die Anstrengungen der Osterwicker nicht schmälern. Nichtsdestotrotz darf sich SW Holtwick über fast dreimal so viele abgelegte Sportabzeichen freuen. Einen Grund in der vergleichsweise kleineren Ausbeute sieht Galle vor allem darin, dass im vergangenen Jahr keine Mannschaften gemeinsam die Disziplinen angegangen sind. „Es wäre natürlich schön, wenn in diesem Jahr wieder mehr Teams am Start wären. Für uns wäre es kein Problem, die Leistungen zu den Trainingszeiten der Mannschaften zu prüfen“, schaut Galle hoffnungsvoll auf dieses Jahr.

Auch für Darfeld wünscht sich Mechthild Gloe eine Leistungssteigerung im Jahr 2022. „Vielleicht schaffen wir es, passend zum 100-jährigen Turo-Jubiläum, die 100er-Marke zu knacken“, schmunzelt sie. Davon waren die Darfelder im vergangenen Jahr allerdings weit entfernt. So haben 2021 40 Erwachsene und acht Kinder die Anforderungen für das Sportabzeichen erfüllt. „Abseits von Corona waren es sonst zwischen 75 und 80 Personen“, stellt Gloe einen deutlichen Einfluss der Pandemie fest.

Ebenfalls das Ergebnis massiv beeinflusst hat der oftmals fehlende Schwimm-Nachweis, der alle fünf Jahre zu erbringen ist. „Viele schaffen die Disziplinen auf den Sportplätzen, vergessen aber das Schwimmen“, macht Mechthild Galle für Osterwick ähnliche Erfahrungen. Gleiches gelte für Holtwick, wie auch Steffi Kuschel verrät. Wer also künftig das Sportabzeichen in der Hand halten will, der muss nicht nur gut Werfen, Springen und Laufen können, sondern auch sein Können im Schwimmen beweisen. 7 Gestartet wird die Abnahme in Holtwick am 13. Juni, sie läuft immer montags von 18 bis 20 Uhr am Sportplatz. Im Westfalia-Stadion wird für Osterwick und Darfeld ab Anfang Juni wieder montags von 17 bis 19 Uhr gestartet. Dort werden dann die Disziplinen wie Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination abgenommen. Eine Mitgliedschaft bei den Sportvereinen ist für die Teilnahme nicht nötig.