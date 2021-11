„Das muss uns alle beunruhigen!“

Thomas Sternberg gibt sein Amt als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) in wenigen Tagen ab. Im Interview zieht er Bilanz. Und er wünscht sich, dass in der öffentlichen Debatte wieder häufiger die Frage nach Gott und dem Sinn des Lebens gestellt wird.

Ein Höhepunkt der Amtszeit: ZdK-Präsident Prof. Dr. Thomas Sternberg bei der Eröffnungsfeier des 101. Katholikentages in Münster 2018.Thomas Sternberg 2018 bei einem Vortrag der Reihe „DomGedanken“ im Paulus-Dom in Münster.

Auf der Herbstvollversammlung am 19. und 20. November in Berlin wird das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählen. Damit endet die sechsjährige Amtszeit von Prof. Dr. Thomas Sternberg aus Münster. Der frühere Akademiedirektor und CDU-Landtagsabgeordnete hat eine spannende Amtszeit an der Spitze des ZdK und damit als Sprecher des deutschen Laienkatholizismus hinter sich.

In wenigen Tagen endet Ihre Amtszeit. Was ist jetzt noch zu zu erledigen?

Thomas Sternberg: Ich erlebe in diesen Tagen eine ständige Folge von letzten Sitzungen nach 26 Jahren ZdK. Dabei geht es etwa um die Vorbereitung des Katholikentags 2022 in Stuttgart oder die Finanzen der Kirche in Deutschland. Schwer fällt mir auch der Abschied aus der Kommission 8 der Deutschen Bischofskonferenz, in der ich 25 Jahre als Berater für Wissenschaft und Kunst mitgearbeitet habe.

Welches war die schönste Erfahrung als ZdK-Präsident?

Sternberg: Der 101. Katholikentag in Münster war eine beglückende Erfahrung. Dass wir nach 88 Jahren wieder ein solch schönes Fest des Glaubens in Münster feiern konnten, hat mich bewegt. Ich möchte zugleich den 100. Katholikentag in Leipzig erwähnen, der von den Zahlen her deutlich kleiner, aber keinesfalls unbedeutend war. 80 Prozent der Menschen dort haben keine Bindung zu einer Kirche. Es war für uns eine neue Erfahrung, sich hier als Katholische Kirche nicht abzugrenzen, sondern auf alle Menschen zuzugehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Thomas Sternberg bei einem Gottesdienst des Katholikentages am 10. Mai 2018 auf dem Schlossplatz in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Gerne erinnere ich mich auch an das Reformationsjubiläum 2017. Zunächst dachte ich, dass wir uns als Katholiken da besser zurückhalten. Es hat mich dann sehr bewegt, welch starke ökumenische Akzente gesetzt wurden. Es bleibt die Verpflichtung, darauf aufzubauen. Und so war der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt, der wegen Corona weitestgehend digital verlaufen musste, ein wichtiger Schritt voran. Die herzliche Gastfreundschaft und auch die liturgische Verschiedenheit empfinde ich wie viele andere auch als Bereicherung.

Was hat Sie in Ihrer Arbeit im ZdK am meisten bedrückt?

Sternberg: Die unfassbaren Verbrechen sexueller Gewalt bis in den Raum der Kirche hinein und ihre Vertuschung. Dieser Skandal ist in seinen Dimensionen gar nicht deutlich genug zu benennen und aufzuarbeiten. Da haben wir als Laien und ich auch persönlich Lernprozesse erlebt. Was mich aber zugleich bedrückt, ist die nach wie vor bestehende, zum realen Skandal hinzukommende Skandalisierungssucht, die von den sogenannten „sozialen“ Medien angeheizt wird. Aufarbeitung sexueller Gewalt ist eine komplexe Frage. Ich bin erschrocken, wie wenig Sachkenntnis es über die sehr differenzierend zu sehenden Aufarbeitungsprozesse gibt. Gerade im Bereich der kirchlichen Prävention arbeiten Laien, Frauen und Männer, die das sehr engagiert angehen. Es läuft aber noch nicht überall optimal. Und es ist uns als Kirche noch nicht gelungen, in der Öffentlichkeit ein differenziertes Bild zu vermitteln. Und Kinderschutz muss uns aus diesen Erfahrungen heraus ein besonderes Anliegen sein.

Der eingeschlagene Synodale Weg wurde kontrovers debattiert, manchmal belächelt, zuweilen auch als sinnlos hingestellt, weil manche die Kirche per se für reformunfähig halten. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?

Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, spricht auf einer Pressekonferenz zum „Synodalen Weg“ zu den Journalisten. Foto: Andreas Arnold

Sternberg: Nach einer langen Periode des Reformstillstands seit 1978 hat Papst Franziskus etwas Wichtiges erreicht, nämlich die Fragen nach Reformen neu aufzuwirbeln und das offene Gespräch zu suchen. In Deutschland ist der Synodale Weg entstanden, um Ursachen zu bearbeiten, die sexuelle Gewalt im Raum der Kirche ermöglicht haben. Und wir wollen Vertrauen zurückgewinnen, um glaubwürdig darüber zu sprechen, was und wer unser Leben trägt. Dieser Prozess zeigt, dass man Reformen mutig angehen kann. Die Themen, über die wir sprechen, sind keinesfalls nur Themen der Kirche in Deutschland, sondern Themen der Weltkirche. Wir sprechen auch über Reformen im Kirchenrecht, das heute eine echte Syn­odalität und Partizipation nicht zulässt. Ich bin Historiker genug, dass ich weiß, dass Wandlungsprozesse eine Selbstverständlichkeit sind. Es gibt keine Zeit ohne Veränderungen. Ich bin zugleich Politiker genug, um zu wissen, dass Reformen nicht auf einen Schlag passieren, sondern Prozesse erfordern. Debatten und Bewegungen führen schließlich zu Reformen.

Welche Reformen haben Sie da mittelfristig im Blick?

Sternberg: Zunächst einmal geht es zum Beispiel um die Implementierung von Prozessen der Gewaltenteilung. Ein Antrag der deutschen Bischöfe über eine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit als Schritt zur Gewaltenteilung im Raum der Kirche liegt in Rom vor, aber von dort kam bislang keine Reaktion – das ist nur schwer erträglich. Wir werden ganz sicher auch Veränderungen bekommen in der Partizipation von Frauen. Das ist übrigens eine Diskussion, die in der Kirche wie in der gesamten Gesellschaft in den vergangenen 30 Jahren sehr wichtig wurde, aber kirchlich vernachlässigt, und das rächt sich jetzt. Wir brauchen Frauen nicht nur in leitenden Positionen der Kirche. Warum können Frauen nicht mindestens zu Diakoninnen geweiht werden? Das ist für mich schwer erklärbar. Auch die Priesterweihe von „viri probati“, also in Familie und Beruf bewährter verheirateter Männer, wird immer noch blockiert. Allein diese beiden Reformvorhaben wären schnell umzusetzen. Aber auch die Priesterweihe von Frauen muss diskutiert werden. Ein Erfolg des Synodalen Wegs liegt schon darin, dass solche Frage offen angesprochen werden. Wenn wir wirklich, wie Papst Franziskus sagt, in einer Zeitenwende leben, dann erfordert das offene Fragen und „freimütige“ Antworten. Sie müssen in einem Prozess gesucht werden und wachsen. Wir stehen mitten in diesem Prozess. Reformen sind überfällig!

Corona hat die Kirchen zusätzlich geschwächt. In den Gotteshäusern versammeln sich nur noch kleine Grüppchen Aufrechter. Ist die Kirche mit diesem Thema sachgerecht umgegangen, oder hat sie sich ängstlich weggeduckt?

Sternberg: Die Gläubigen waren und sind präsent, gerade auch in ihrem sozialen Einsatz für Menschen in Not. Mich bedrückt allerdings, dass wir als Kirche weitgehend als eine Institution wahrgenommen werden, die ihre Gottesdienste organisiert. Natürlich sind die Gottesdienste wichtig, aber sie bilden in diesem Corona-Kontext nicht den Problemkern, der mich umtreibt. Es geht doch letztlich um die Frage nach Gott, um die Frage nach Trost aus dem Glauben, und dieses Thema ist in der Öffentlichkeit viel zu wenig zum Tragen gekommen. Die Kirche wird in der Öffentlichkeit fast nur noch über das Thema Missbrauch durch Kleriker abgehandelt. Da sind wir wieder bei der Aufgabe, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu gewinnen, angelangt. Der Theologe Johann Baptist Metz hat immer wieder die Frage gestellt: „Leben wir in einer Gesellschaft der Gottvergessenheit?“ Karl Rahner formulierte das so: „Viele haben schon vergessen, dass sie Gott vergessen haben.“ Also: Wird die Frage nach Gott noch öffentlich verhandelt? Wir müssen uns als Christen fragen, wie wir gemeinsam mit Suchenden suchen und Vereinsamten begegnen. Wir müssen Verzweifelnden zeigen, wo wir Trost und Hoffnung finden.

In den Corona-Talkshows und im öffentlichen Gespräch kamen Kirchenvertreter kaum noch vor...

Sternberg: Wir sind für viele Medien einfach keine Gesprächspartner mehr, das beunruhigt mich. Das muss eigentlich alle beunruhigen! Wir sind in einer Situation, in der wir als ZdK viel dafür tun müssen, das Profil des Christlichen neu zu vermitteln und Positionen aus dem christlichen Menschenbild zur Geltung zu bringen. Das betrifft nicht zuletzt die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, die heute die internationale Soziale Frage ist.

Zwei Kandidaten bewerben sich um Ihre Nachfolge: die Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Irme Stetter-Karp, und der Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer, Ulrich Hemel. Wen favorisieren Sie?

Sternberg: Sie werden verstehen, dass ich mich als amtierender Präsident nicht zum Thema Nachfolge äußere...

Eigentlich standen immer erfahrene Politiker an der Spitze des ZdK, angefangen bei Bernhard Vogel über Hans Maier bis hin zu Alois Glück und Ihnen... Braucht es nicht ein gewisses politisches Gewicht in diesem Amt?

Sternberg: Ihre Beobachtung ist richtig. Aber das Amt selbst gibt viele Möglichkeiten, sich in ihm mit einem starken Profil öffentlich zu positionieren. Dafür muss man nicht unbedingt Politiker sein. Die reine Repräsentationsfunktion wird heute zunehmend ergänzt durch Ansprüche in der täglichen operativen Arbeit. Neben einem Ministeramt zum Beispiel könnte man eine solche Arbeit gar nicht mehr bewältigen.

Womit werden Sie sich künftig befassen?

Sternberg: Zunächst werde ich mich als neuer Präsident der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in mein Tätigkeitsfeld einarbeiten. Diese leistet seit 30 Jahren eine bedeutende Förderungsarbeit und ist in Westfalen immer noch zu wenig bekannt. Auch komme ich künftig wieder mehr zur lokalen und regionalen Kulturpolitik zurück. Und ich werde ich mich auch wieder mehr mit Fragen der Kunst, Liturgie und Literatur befassen. Politisch möchte ich gerne helfen, in dieser Umbruchphase das „C“ in der CDU neu zur Geltung bringen. Und nicht zuletzt habe ich hoffentlich auch mehr Zeit für die inzwischen sechs Enkel.