Wenn am 11. Dezember ein neuer „Wilsberg“-Krimi (Titel „Einer von uns“) im ZDF gesendet wird, werden die Zuschauer auf eine Akteurin stoßen, die ihnen womöglich bekannt vorkommt. Bereits in der Jubiläumsfolge „Wellenbrecher“ (2020) zum 25-Jährigen der ZDF-Krimireihe begegnete der münsterische Privatdetektiv Georg Wilsberg auf Norderney der attraktiven Anwältin.

Patricia Meeden spielte jene Dr. Tessa Tilker – und dies wohl so überzeugend, dass das ZDF sie als die Neue im Wilsberg-Team verpflichtete. Patricia Meeden erzählt hier von ihrer anfänglichen Nervosität am Set und der netten Aufnahme durch die „Wilsberg“-Kollegen.

Hallo Frau Meeden, willkommen im Club der Ermittler, von denen wir in Münster ja einige haben . . .

Patricia Meeden: Ja, Münster ist halt eine schöne Stadt (lacht).

Hand aufs Herz: Sind Sie eher ein „Wilsberg“- oder ein „Tatort“-Fan?

Meeden: Eher ein Wilsberg-Fan.

Warum das?

Meeden: Das hat damit zu tun, wann ich Fernsehen gucke. Ich mag auch die Portion Humor, die bei „Wilsberg“ drinsteckt. Ich finde, das nutzen wir zu wenig im deutschen Fernsehen, dass ein Krimi auch mal mit einem Augenzwinkern erzählt wird. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Der „Tatort“ ist natürlich auch wunderbar, aber wenn ich entscheiden muss, bevorzuge ich „Wilsberg“.

Die Zuschauer haben Sie ja schon in dem auf Norderney spielenden „Wilsberg“-Krimi als Anwältin erlebt. Haben Sie da schon gewusst, dass Sie demnächst zum Team um Wilsberg-Darsteller Leonard Lansink gehören werden?

Meeden: Nein, zum Glück nicht! Ich war nämlich bei dem Dreh extrem aufgeregt. Ich musste in meiner Rolle Leonard Lansink ja auch die ganze Zeit über Ansagen machen und ihn anpöbeln. Das hat mir einerseits total Spaß gemacht, zumal Leo ein so wunderbarer Kollege ist, mit dem man das machen kann. Aber ich hatte andererseits auch großen Respekt vor den gestandenen Schauspielern, die schon so lange in diesem erfolgreichen und beliebten Format spielen. Hätte ich gewusst, dass das so eine Art Ausprobieren ist für eine neue Rollenbesetzung, dann hätte ich wohl kaum einen Ton rausbekommen… (lacht).

Das war also im Prinzip schon ein Casting damals?

Meeden: Ich würde es nicht ein Casting nennen, sondern eher, dass man mich mal ausprobiert hat. Das Produktionsteam hat wahrscheinlich gedacht: „Wir schauen jetzt mal, wie diese Person funktioniert.“ Und das hat zum Glück geklappt.

Patricia Meeden als Anwältin Dr. Tessa Tilker zwischen Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky, l.) und Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink). Foto: Nils Schwarz, Kost/ZDF

Da Sie schon so vertraulich von „Leo“ sprechen: Hat die „Wilsberg“-Familie um Leonard Lansink Sie denn freundlich aufgenommen? Immerhin läuft die Serie seit 1995 in fast identischer Besetzung . . .

Meeden: Ganz ehrlich: Ich wurde selten irgendwo so warmherzig aufgenommen. Ich habe wirklich befürchtet, dass man bei einem so langjährigen, erfolgreichen Format eher als Störenfried empfunden wird (lacht). Aber das war überhaupt nicht der Fall. Leonard hat mich sofort unter seine Fittiche genommen. Ich habe ja auch fast alle meine Szenen mit ihm zusammen gedreht und dachte nur: „Um Himmels willen, wie willst Du dem denn Paroli bieten?“ Aber das war einfach, weil er mich so herzlich empfangen hat. Leonard hat zudem tolle Sachen vorgeschlagen, die meine Rolle noch mal gestärkt haben.

Werden Sie denn künftig so eng zur Wilsberg-Familie gehören, wie es bei Ihrer Vorgängerin Ina Paule Klink als Wilsbergs Nichte Alex der Fall war?

Meeden: Im Gegensatz zu Ina Paule Klinks Rolle sind Tessa und Wilsberg nicht verwandt, aber Tessa ist definitiv immer zur Stelle und hat sich schnell ins Team eingefügt!

Bei Wilsberg gilt ja: „Teamwork first“ bei der Verbrechensaufklärung. Gefällt Ihnen das?

Meeden: Definitiv! Aber wenn ich jetzt mal als Dr. Tessa Tilker sprechen darf: Die Herangehensweise ist schon anders. Meine Figur würde ja auf der legalen Seite bleiben, aber das Team um Wilsberg ermittelt eben durch die Hintertür. Da muss sich Frau Tilker erst noch dran gewöhnen. Aber das kann ja auch Vorteile haben. Das merkt meine Figur auch, dass man so manchmal weiterkommt als mit dem offiziellen Weg.

Mir ist aufgefallen, dass Sie eine schöne Sprechstimme haben. Ist das bedingt durch Ihre bisherige Gesangs- und Musical-Karriere?

Meeden: Erst mal vielen Dank für das schöne Kompliment. Das höre ich sehr gern, weil ich privat manchmal so schnell rede, dass ich mich verhaspel (lacht). Dann freue ich mich umso mehr, wenn jemand meine Art zu sprechen lobt. Und das kommt wahrscheinlich von der Bühne, weil wir dort bis in die hinterste Reihe gut verständlich sein müssen. Ich hatte, als ich mit dem Drehen begann, sogar die Befürchtung, dass ich vielleicht zu deutlich spreche für manche. Bei der Rolle als Anwältin ist das allerdings ideal, weil sich die Figur klar artikulieren muss.

Sind Sie gegenwärtig noch bei einer Musical-Produktion verpflichtet? Und wenn ja: Wie bekommen Sie das mit den Dreharbeiten hin?

Meeden: Ich hatte bis vor Kurzem noch meinen „Pretty Woman“-Vertrag in Hamburg, der leider während der Corona-Zeit ausgelaufen ist. Das Stück wurde auch nicht verlängert, weil schon die nächste Produktion anstand. Dadurch habe ich keinen aktuellen Vertrag, sonst hätte ich das mit dem Drehen auch nicht so leicht vereinbaren können. Ich liebe die Bühne und versuche, immer wieder mal einen Bühnenjob anzunehmen, weil es mich sehr erdet und ich es liebe, nah am Publikum zu sein. Aber das Drehen macht mir so viel Spaß, dass ich dem im Moment meine ganze Energie widmen möchte.

Der Weg zur Fernsehrolle war also von Ihnen angestrebt?

Meeden: Ja, und zwar schon lange. Ich wollte als Kind schon immer Schauspielerin werden, das war mein Traum. Dass der Weg über das Musical führte, hätte ich nie gedacht – denn das war eigentlich nicht mein Ziel. Mich hat damals eine Agentin auf der Bühne gesehen und daraufhin angesprochen. Das lief jahrelang parallel, bis Corona kam und auf der Bühne nicht gespielt werden konnte. Zeitgleich kam das Angebot für „Wilsberg“. Und es folgten immer mehr Drehanfragen, so dass ich seit Juni 2020 durchgehend arbeiten durfte.

Können Sie verraten, wann wir Sie demnächst im Fernsehen sehen können?

Meeden: Am 11. Dezember läuft die „Wilsberg“-Folge „Einer von uns“. Außerdem bin ich Ende des Jahres in einem 90-minütigen „Rosenheim-Cops“-Spezial zu sehen. Und am 19. Dezember beginnt „Friedmanns Vier“ bei RTL+, eine Familienserie mit Tom Beck, in der ich eine Schuldirektorin spiele.