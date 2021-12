Im VW-Käfer zum Frühstück

Das neue Album der Band Bosse heißt „Sunnyside“. Genauso sonnig geht es auch in Interviews mit dem Sänger der Band zu. Axel „Aki“ Bosse dabei zu siezen, ist ungefähr so, wie in einem runden Saal in der Ecke zu stehen: unmöglich.

Zu welchem Song von David Bowie kannst du am besten tanzen? „Let’s Dance“ vielleicht?

Axel „Aki“ Bosse: Oh, (längere Pause) ich denke, ich bin eher der „Ziggy Stardust“-Typ.

Vollende bitte mal folgenden Satz: „Sunnyside“ verhält sich zu Spiegeleiern wie…

Bosse: … wie ein Hamam (lacht): Weil man nur unten auf dem heißen Stein sitzt und oben ist es ein wenig kalt.

Das Gegenteil dazu ist „Over Easy“, wenn das Ei-Dotter auch angebrutzelt wird. Also wenn die Sonnenseite unten ist. Unten wie eine Jalousie, so trostlos wie die Corona-Zeit. Oder wie eine „Nebensaison“. So heißt auch ein Song auf deinem neuen Album.

Bosse: (lacht) Man kann Corona absolut als Nebensaison bezeichnen. Obwohl ich unterscheiden würde. Beruflich ist es ganz klar eine Nebensaison, privat eher eine Art Urlaubssaison. Meine Freunde und Bekannte haben mir ständig gesagt, ich würde zu viel arbeiten und ich solle mal eine Pause einlegen. Und wenn man sonst wirklich nichts Gutes aus der Corona-Situation ziehen kann: Dass ich viel Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter verbringen konnte, habe ich sehr genossen.

Wie ist das denn, seine 15-jährige Tochter in der Corona-Zeit zu beobachten?

Bosse: Das ist natürlich eine Scheißzeit für sie. Aber ich habe ihr gesagt, sie kann noch froh sein, dass sie nicht 17 Jahre oder älter ist. Es wäre bestimmt noch schlimmer in dem Alter mit seinen Eltern im Lockdown festzusitzen, obwohl man lieber gerade draußen oder in einer anderen Stadt wäre, sich frisch verlieben und in Clubs gehen will. Sie meistert die Pandemie aber echt gut.

Meine Eltern haben wie deine auch einen Altersunterschied von zehn Jahren, vielleicht kann ich deshalb auch vieles unterschreiben, was du in dem Song „Vater“ singst. Was machst du in der Erziehung deiner Tochter anders als dein Vater bei dir?

Bosse: Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Ich kann mit meiner Tochter über alles reden. Sie teilt mit mir die Leidenschaft für Musik und ich mit ihr die für Kampfsport. Mein Vater war früher immer dabei, wenn ich Sport gemacht habe, und umgekehrt, ich auch bei ihm. Ich bin auch ähnlich viel unterwegs wie mein Vater. Insofern, auch wenn die Zeiten andere sind, ist das Wichtigste für unsere Familie, die richtige Kombination aus Kommunikation, Liebe und Freundschaft. Vielleicht bin ich etwas kommunikativer als mein Alter (lacht).

Im Pädagogik-Unterricht habe ich mal gelesen, dass man entweder genauso wird wie seine Eltern oder das Gegenteil.

Bosse: Auf den ersten Blick bin ich ja das komplette Gegenteil, wenn man sich die berufliche Historie anschaut. Sie hatten feste Jobs und ich bin Musiker geworden. Bei den wichtigen Dingen aber sind wir uns doch gar nicht so fern (lacht).

Dein neues Album schafft den Spagat zwischen Melancholie und Hoffnung. Ist das die Gefühlspalette, die dich während der Aufnahmen begleitet hat?

Bosse: Ich kann nur das machen, was mich interessiert und mich wirklich berührt. Natürlich kommt da auch mal etwas Oberflächliches und Witziges heraus wie bei den Songs „Der Sommer“ oder „Wild nach deinen Augen“. Bei „Sunnyside“ hatte ich bei jedem Song ein bestimmtes Gefühl. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was da gerade entsteht, mehr ist, als das, was ich sonst so schreibe, arbeite ich daran weiter. Manchmal kommt dann – wie in diesem Fall – ein gutes Album dabei heraus, manchmal vielleicht ein nicht ganz so gutes (lacht).

Was war der schönste Moment der vergangenen zwei Jahre für dich?

Bosse: Das erste Konzert nach anderthalb Jahren Pause war das schönste. Alles war zwar anders und coronakonform. Aber dann stehen wir auf der erhöhten Bühne, fühlt sich komisch, neu und vertraut zugleich an, endlich wieder vor Publikum und dann spielen wir den ersten Ton. Wahnsinn. Wir haben uns so gefreut. Auch, dass wir uns wiedergesehen haben, also die Leute auf und hinter der Bühne…

… und privat?

Bosse: Mitten im Lockdown, als ich mit ein paar Kilo zu viel rumsaß, habe ich festgestellt, was für eine krasse Reise mein bisheriges Leben gewesen ist. Wie viel von dem, was ich mir als Teenager erhofft habe, in Erfüllung gegangen ist. Es war das erste Mal seit bestimmt 15 Jahren, dass ich den Frieden hatte, diese vielen Eindrücke zu verarbeiten. Ich habe mir alte Fotos angeschaut, die aufkommenden Gefühle reflektiert und für neue Songs genutzt. Diese Phase hat ein paar Wochen angehalten.

Hast du Angst, dass jetzt wieder Konzertabsagen drohen?

Bosse: Die habe ich immer, aber Gesundheit – und das wissen wir alle – ist das Allerwichtigste, dafür sage ich gerne ein paar Konzerte ab. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass es wieder losgeht. Bin mir auch ziemlich sicher, dass das im April klappt. Egal, wie schleppend es jetzt weiterläuft – bis zum Frühjahr werden viele entweder infiziert (oder leider schlimmer), genesen oder geimpft sein.

Mir gefällt der Humor in deinen Songs. Aber auch der in deinen TikTok-Videos. Ist das für dich ein Promotions-Muss oder eher willkommene Ablenkung?

Bosse: Instagram habe ich einigermaßen verstanden, bei TikTok bin ich mir nicht sicher, was die Plattform soll. Vieles schreckt mich völlig ab, aber es gibt eben auch sehr gute Sachen. Ich habe mich jetzt entschieden, da nur noch Musik, Quatsch-Content oder Gesellschaftliches zu posten. Letztlich ist es ein weiteres Kommunikationsmittel: Über Kunst und Musik zu kommunizieren, ist erst mal nicht das Schlechteste.

Hast du humoristische Vorbilder? Über wen kannst du richtig lachen?

Bosse: Ich bin ein großer Fan von Helge Schneider. Und Teddy (Teclebrhan, Anm. der Redaktion) – vermutlich, weil er mit seinen verschiedenen Charakteren und seiner Unberechenbarkeit ähnlich genial wie Helge ist.

Wenn dich Jerry Seinfeld für seine Show „Comedian in Cars Getting Coffee” abholen würde, in welchem Auto müsste er vorfahren?

Bosse: Ich bin nicht so der Auto-Fan, ich brauche eigentlich auch keins, aber für den äußeren Stadtring hier in Hamburg wünsche ich mir jetzt ein E-Auto. Aber von Jerry würde ich mich gerne im VW-Käfer zum Frühstücken fahren lassen (lacht).