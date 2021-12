So trifft der zweite Corona-Winter Menschen im Münsterland

Adventliche Dekoration an der Decke, aber die Lust auf den Weihnachts-Einkaufsbummel kommt bei den Kunden nicht recht auf: Einzelhändler wie Christoph Berger in seinem Modehaus Ebbers in Warendorf erleben zum zweiten Mal trübe Tage vor dem Fest. Dabei war im Sommer die Hoffnung noch groß.

Der Händler

„Wir hatten gestern Abend eine Dessous-Modenschau mit Late-Night-Shopping. Ich glaube, so exklusiv sind unsere Kundinnen noch nie beraten worden“, sagt Christoph Berger mit traurigem Humor. „Am Nachmittag hagelte es Absagen. Am Ende waren acht Kundinnen da.“ Üblich seien „40 bis 50 Gäste“, so der Inhaber des Modehauses Ebbers in Warendorf. Statt Weihnachtsstimmung, Glühweinduft und Adventsmusik gibt es in diesen Tagen verunsichernde Nachrichten über Inzidenzen, Intensivbetten und Einschränkungen. Verunsicherung verdirbt die Kauflaune – und Einzelhändlern das Geschäft.

Die Vorfreude auf das Weihnachtsgeschäft ist bei den Händlern ohnehin der Angst ums Weihnachtsgeschäft gewichen. „Geld verdienen wir dieses Jahr ohnehin nicht“, seufzt Berger, der auf 3000 Quadratmetern Mode anbietet. Aber es wäre wichtig gewesen, über ein gutes Weihnachtsgeschäft „vernünftig aus der Saison hinauszugehen.“ Stattdessen müsse er sich wegen der aktuellen Entwicklungen mit „Überbrückungshilfe 3+“ auseinandersetzen – Staatshilfen, die Händler bekommen können, deren Umsatz mindestens 30 Prozent unter dem des Vor-Corona-Jahres 2019 liegen. „Noch im Oktober hätte ich gesagt: Das ist kein Thema mehr für uns!“, betont er. Im Sommer habe der Handel „vier Monate lang ein „normales Geschäft gehabt, reelle Umsätze gemacht“. Die Leute hätten wieder „Lust auf Mode“ gehabt, sich „wieder etwas gönnen wollen“. Das sehe jetzt anders aus. Beispiel: Mode für den feinen Anlass. „Die Abteilung könnte ich derzeit fast zumachen“, sagt Berger. Schließlich wisse kein Kunde, ob das große Fest im Frühjahr stattfinden wird. Allgemeine Verunsicherung.

Der Frust kehrt zurück

Gerade hat er seine in mehreren Lockdowns geschrumpfte Mannschaft wieder zu voller Stärke aufgebaut. „Das Ziel, aus dieser ganzen Corona-Thematik herauszukommen, schien im Sommer zum Greifen nah“, erinnert er sich, „jetzt steht im Prinzip wieder alles auf Start – noch mal von vorne. Der Frust ist groß.“ Dass geimpft und geboostert werden müsse, sei klar, „das hätte man doch schon im Sommer anpacken können.“

Jetzt also: kein Weihnachtsmarkt, keine Buden, kaum Stimmung, eingeschränktes Einkaufserlebnis. „Viele Frequenzbringer fehlen“, sagt Berger. Wenn nun noch Einlasskontrollen wegen der 2G-Regelung hinzukämen, werde es schwierig. „Türsteher und Schlangen vor den Geschäften würden das Einkaufserlebnis endgültig kaputt machen“, glaubt Berger. Wie gemütlich Bummeln, wenn ständig Schlangestehen angesagt ist? Dabei sei der Handel mit Masken, Abstand und Lüftung sei „ganz sicher nicht der Pandemietreiber.“

Schlecht für Handel und Innenstädte

Ja, über Plattformen und den Onlinehandel könne man auch Waren verkaufen. „Aber dann ist man Logistiker. Ich bin von meinem Herzen her Einzelhändler.“ Handel müsse mehr bieten als die Ware, Handel brauche das Erlebnis, die Inszenierung. Deshalb hat Berger selbst in Coronazeiten auf Events gesetzt: „Bis hin zur Modenschau auf unserer Fassade“.

Models, die 16 Meter vom Dach herab abgeseilt werden – und draußen mit Maske aus sicherem Abstand gut zu sehen sind. Deshalb lässt er auch in diesen trüben Tagen Bläser am Fenstern Adventsmelodien anstimmen. Trotzdem: „Es ist zurzeit ein Denken von Tag zu Tag“ – nicht nur mit Blick auf Veranstaltungen, sondern auch mit Blick auf drohende Einschränkungen. Jetzt noch ein zweites Jahr mit kaum Weihnachtsgeschäft, das wäre „schlecht für den Handel und schlecht für die Innenstädte“. (-mel-)

Der Gastronom

Thomas Reul: „Wir sind hier alle Positiv-Denker.“ Foto: Gunnar A. Pier

Es muss schon ein Lockdown sein, damit Thomas Reul das Wort „Katastrophe“ in den Mund nimmt. Der Gastwirt hat im April ein Restaurant in Havixbeck eröffnet, einen sehr guten Start hingelegt und beobachtet jetzt mit einer für seine Branche seltenen Zuversicht die nächsten Wochen.

Der ehemalige Lehrer an einer Förderschule hat das Alte Gasthaus Scharlau in einer Zeit in Betrieb genommen, als viele Menschen nach einem langen Winter das Bedürfnis hatten, wieder auszugehen. Das vergangene halbe Jahr hat ihm gezeigt, dass Menschen „sehr gerne Geselligkeit suchen und das Event, Essen zu gehen, genießen“.

„Die Menschen suchen Geselligkeit“

Reul sagt: „Das speist uns mit der Energie, das Ganze am Leben zu halten.“ In den vergangenen Tagen seien sehr, sehr viele Firmen- und Familienfeiern storniert worden. Das sei dann zu verschmerzen, wenn die Absage früh genug kommt. „Dann können andere Gäste schnell die Lücken füllen“, erklärt er.

Eng würde es nur bei einem Lockdown, weil Reul als Neuling, der erst dieses Jahr ins Geschäft eingestiegen ist, aus staatlichen Töpfen keine Hilfen bekommen würde. Das wäre eine „mittelschwere Kastastrophe“. Aber irgendwie auch nicht: „Wir sind hier alle Positiv-Denker. Dann müssen wir uns was Neues überlegen“, sagt er. „Deswegen ins Kissen weinen würden wir nicht.“ (-werd-)

Der Theaterdirektor

Das Wolfgang-Borchert-Theater in Münster setzt auf die Eingangskon­trollen für die 2G-Regelung, und das Publikum zieht offenbar mit. „Wir hatten am vergangenen Wochenende eine fast ausverkaufte und eine weitere gut besuchte Vorstellung“, berichtet Intendant Meinhard Zanger und stellt bei den Theatergästen einen großen Hunger nach Kultur fest.

Zanger darf, anders als das städtische Theater, vor vollem Haus spielen, und die Maskenpflicht gilt im Haus am Hafen nur bis zum Platz. Vorsichtshalber empfiehlt das Theater jedoch seinen Zuschauern, die Mund-Nasen-Bedeckung auch während der Vorstellung aufzubehalten.

Durch private Zuwendungen und die finanziellen Hilfen einschließlich der Kurzarbeit ist das Borchert-Theater heil durch die Lockdown-Phasen bekommen und bietet jetzt auch jene Stücke an, die im Probenbetrieb während dieser Zeit einstudiert worden sind. (-has-)

Der Bandleader

Stevie Üffing gehört zu den gnädigen Bandleadern. Er kann verstehen, dass viele seiner Musiker in den vergangenen Monaten kaum geübt haben. „Viele sehen den Sinn nicht, weil kein Auftritt in Sicht ist“, sagt der Bandleader von „Beyond the C“, einer Bigband aus Altenberge und organisatorischer Leiter von Inside Out aus Borghorst.

„Die Musiker haben teilweise Angst, haben Verwandte zu Hause, Eltern, die gepflegt werden müssen. Die sagen die Probe lieber ab und wünschen schon einen guten Rutsch.“ Wenn von 20 Musikern fünf absagen, wird es für die anderen schwierig. Und Spaß macht es auch weniger.

Üffing: Üben ist sowieso überflüssig

Kein Üben zu Hause, keine Proben – da rauscht das Niveau einer Band schnell in den Keller, sagt Stevie (nur seine Mutter nannte ihn Stefan) Üffing. Der Musiklehrer der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule in Nordwalde erklärt das am Beispiel seines Schulorchesters. Seit dem ersten Lockdown sind zwei Abitur- und zwei Zehner-jahrgänge abgegangen – und damit wichtige Stützen. Dazu kamen die ausgefallenen Proben. „Wir sind wieder bei Null angefangen“, sagt er.

Üffing vermutet, dass auch seine Erwachsenen-Bands nie mehr in der Besetzung spielen werden wie früher. „Wahrscheinlich werden sich einige Musiker entscheiden, montags lieber zu Hause zu bleiben, als zur Probe zu kommen. Er kann es ihnen nicht verübeln.“