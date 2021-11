Staaten setzen sich wieder nur Ziele – keine Regeln

Zwei Wochen lang haben die Klimadiplomaten dieser Welt in Glasgow um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gerungen. Und auch am Ende dieser 26. Conference of the Parties (COP) gibt es keine verbindlichen Regeln, die dafür sorgen, dass sich das Klima um nicht mehr als die in Paris verabredeten 1,5 Grad erwärmt.

Immerhin, die Staats- und Regierungschefs haben sich einiges ins Aufgabenheft geschrieben: Reduktion der weltweiten Methan-Emissionen, ein Entwaldungsstopp bis 2030 und die Zusicherung, die ärmeren Länder finanziell zu unterstützen – bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und zum Ausgleich bereits entstandener Schäden und Verluste.

Konkrete Maßnahmen und Zielmarken werden umkurvt

„Low hanging fruits“ haben Beobachter diese Zusicherungen genannt; es sind eben jene Früchte, die leicht zu greifen sind, ohne sich strecken zu müssen. Abgesehen davon, dass die Staatengemeinschaft ähnliche Versprechen schon seit vielen Jahren macht – und bis heute nicht eingehalten hat –, umkurvte sie auch in Glasgow konkrete Maßnahmen und Zielmarken, die eine konsequente Reduktion der globalen CO 2 -Emissionen mit sich brächten.

Tatsächlich gab es vereinzelt zarte Vorstöße; so schlossen einige Länder einen Pakt, um das Ende der Verbrennermotoren einzuleiten. Auch über eine Reduktion der Luftfahrtemissionen wurde debattiert. Und die vielleicht beste Nachricht: Die Vereinigten Staaten und China – gemeinsam für immerhin 40 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich – vereinbarten, in Sachen Klimaschutz künftig stärker kooperieren zu wollen. Viel hängt vom Erfolg dieses Tandems ab. Ob die Ankündigung hält, was sie verspricht, wird man erst in einigen Jahren beurteilen können. Vielleicht aber wird allein das Zustandekommen dieser Kooperation der Klimadiplomatie einen Schub geben.

Kreativität bei der Klimabuchhaltung

Großbritanniens Premier Boris Johnson, der Gastgeber des Gipfels, schlug zur Mitte der zweiten Verhandlungswoche einen ungewohnten Weg ein: Er veröffentlichte einen Entwurf des Abschlussdokuments. Vor den finalen Verhandlungsrunden wurden die 200 Staaten dazu aufgerufen, den Ausstieg aus der Kohle zu beschleunigen und auch Subventionen für Kohle, Gas und Öl zu streichen.

Was die nationalen Klimaziele angeht, so bleibt die Staatengemeinschaft allerdings erneut hinter ihren wortreichen Einlassungen zurück. Zwar wird sie in dem Abschlussdokument abermals in die Pflicht genommen, nächstes Jahr anspruchsvollere Klimaziele einzureichen. Aber auch diese werden das Klima nicht retten – wenn sie nicht endlich umgesetzt werden. In Sachen Klimabuchhaltung haben die Staaten dieser Welt seit Paris einiges an Kreativität walten lassen. In der Sache aber kommen sie nicht voran. Die Emissionen steigen weiter. Die Zeit läuft ab.