Daruper Altarbild ist ein wichtiges Zeugnis früher Tafelmalerei

Auferstehung mit dem rechten Fuß

Darup. In der Osterzeit geraten Abbildungen von Kreuz, Tod und Auferstehung Christi in den Blick. Ein besonders eindrucksvolles Bild befindet sich in der Daruper Kirche. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr betreut in seiner Freizeit ehrenamtlich seit Jahren das Daruper Pf...