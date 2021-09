Sie sind zufrieden: Die Kreise im Münsterland und die Stadt Münster sind froh über die Menschen, die in der vergangenen Impfwoche bei besonderen Aktionen zum Impfen mitgemacht haben. So meldet die Stadt Münster einen Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zur Vorwoche – und das, obwohl es gute Gründe gäbe, wenn die Zahl kleiner gewesen wäre.

Die bundesweite Impfwoche hat im Münsterland zu zusätzlichen Impfungen geführt. Die Stadt Münster hat in der Impfwoche 2363 Impfungen gezählt. Das seien etwa 15 Prozent mehr als in der Vorwoche gewesen. In Impfbussen hätten sich 431 Menschen piksen lassen, 290 davon vor dem Jobcenter. Die Pressestelle der Stadt bewertet das „vor dem Hintergrund, dass die Impfquote in Münster bereits sehr hoch ist und die Anzahl der Impfungen bundesweit in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken ist, als positiv“.

Der Kreis Steinfurt ist mit einem Team aus der „Stabsstelle Corona“ auf der Ausbildungsmesse in Rheine gewesen und hat dort 145 Personen in drei Stunden erreicht. An den Berufskollegs in Steinfurt, Rheine und Ibbenbüren sei der Erfolg dagegen überschaubar gewesen, auch weil dort die meisten Schüler schon geimpft sind. Trotzdem will der Kreis in den nächsten Wochen noch acht weitere Berufskollegs und die Fachhochschule besuchen, um dort die Spritze kreisen zu lassen.

Viele Menschen wurden erreicht

Der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker, zog nach der Impfwoche das Fazit, „dass wir mit unseren mobilen Impfteams beziehungsweise dem Impfbus in unseren kreisangehörigen Kommunen noch viele Personen erreichen können, die sich impfen lassen!“. Am Berufskolleg für Technik/Berufskolleg Lise Meitner in Ahaus ließen sich 69 Personen impfen, auf dem Marktplatz in Reken 44, im DRK-Impfbus in Bocholt 209.

Der Kreis Coesfeld meldet 203 Impfungen des Impfmobils, der Kreis Warendorf berichtet, dass von den 2668 Personen, die in der vergangenen Woche geimpft wurden, rund die Hälfte auf Supermarktparkplätzen, in Fußgängerzonen, vor Baumärkten oder auch an der Drogenberatungsstelle in Ahlen den Corona-Schutz erhalten haben. Die andere Hälfte der Personen wurde im Impfzentrum betreut. „Wir haben sehr viele Menschen erreicht, die wir über das Angebot des Impfzentrums und der niedergelassenen Ärzte möglicherweise nicht erreicht hätten“, erklärt Kreissprecher Felix Höltmann.