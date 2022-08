Dann kam der Kanzler rein.

Josef Albert Slominski hatte sich lange überlegt, worüber er mit Olaf Scholz reden könnte. Vielleicht Smalltalk über seine Frau, die aus Hamburg stammt, wo Scholz lange regiert hat? Doch aus der Plauderei wurde nichts, der Kanzler blieb freundlich-distanziert. Egal: „Slomi“, wie den Tecklenburger Fotografen alle nennen, war ja nicht zum Quatschen ins Kanzlerbüro gekommen, sondern um ein Porträt zu fotografieren. Schließlich hat der bald 85-Jährige schon alle vorherigen Kanzler der deutschen Geschichte zum persönlichen Fototermin getroffen. Als einziger, wie er sagt.

Slomi hat wahrlich schon viel erlebt in seinen 65 Jahren als Fotojournalist. So hat er seit Papst Pius XII. (Amtszeit von 1939 bis 1958) alle Päpste getroffen und fotografiert. Er porträtierte Reinhold Messer, Romy Schneider, Peter Maffay. Ein besonderes Augenmerk aber galt stets den Bundeskanzlern.

Gleich mit Adenauer fing es an

Das ging schon gleich mit Konrad Adenauer gut los. 1954 lief er Slominski erstmals vor die Linse. „Meine ersten Fotos, die gedruckt wurden“, erinnert der sich heute. Deutschlands erstem Kanzler gefielen die Bilder offenbar. Jedenfalls rief sein Referent an und bat Slominski, Adenauers Haus- und Hof-Fotograf zu werden. Von da an reiste Slomi mit zu Adenauers wichtigsten Terminen.

Termin verschlafen

Zu einem Einzeltermin für ein Porträtfoto verabredeten sich die beiden erst gegen Ende von Adenauers Kanzlerschaft. Den ersten Termin aber verschlief Slomi (siehe „So liefen die Porträt-Termine mit den Kanzlern“).

Brief ans Kanzleramt

Über die Jahre hat der Wahl-Tecklenburger alle Kanzler getroffen und Fotos von ihnen gemacht. Ehrensache also, dass er auch den jüngsten Regierungschef ablichten wollte. Also schrieb er an den Chef des Kanzleramts und stellte sich vor. Und siehe da: Scholz wollte offenbar in Slominskis Serie nicht fehlen: „Er schlug mir zwei Termine vor“. Am Ende wurde es der 8. August 2022, 13 Uhr. Brauchen Sie noch etwas? „Nein, nur den Kanzler, das reicht.“

So liefen die Porträt-Termine mit den Kanzlern Josef Albert Slominski ist sicher, der einzige Mensch zu sein, der alle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland während ihrer Amtszeit zu einem exklusiven Porträtfototermin getroffen hat. Nicht immer lief das ganz reibungslos, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte. Foto: Josef Albert „Slomi“ Slominski wird demnächst 85 Jahre alt. Seit 65 Jahren ist er Fotojournalist. Foto: Gunnar A. Pier Konrad Adenauer (1949-1963): Kurz vor der Übergabe der Amtsgeschäfte an Ludwig Erhardt wollte Slomi den ersten Bundeskanzler 1963 treffen. Doch der Termin war montags um 9 Uhr – und der Fotograf verschlief. Zum Ersatztermin zwei Tage später „kam ich so klein mit Hut, dass ich unter den Teppich gepasst hätte“. Adenauer reagierte freundlich, aber die Ausrede mit dem Stau auf der Autobahn glaubte er nicht. „Sie haben verschlafen“, stellte er im rheinischen Singsang fest. Foto: Ludwig Erhard (1963-1966): „Ich habe mich bei Erhard nicht rangeschmissen“, beteuert Slominski. Doch irgendwann bat ihn dessen Pressereferent Johnny Klein um Bilder. Als er Erhard zum Fototermin im Kanzleramt traf, saß der zunächst mit Zigarre am Schreibtisch – ein typisches Motiv. Slomi bat ihn auf einen Küchenstuhl vor weißer Wand. Das habe Erhard so verwundert, dass das Foto etwas ungewöhnlicher geworden sei. Foto: Kurt Georg Kiesinger (1966-1969): Im Auftrag einer Illustrierten begleitete Slominski den dritten deutschen Bundeskanzler auf einer Japan-Reise. Seine Bilder verkauften sich gut und erreichten am Ende eine Auflage von 15 Millionen Exemplaren – so wurde er erneut der persönliche Fotograf des Kanzlers. Beim Porträttermin im Büro plauderte Kiesinger so angeregt mit Bundesratsminister Carlo Schmid über die Enkelkinder, dass derweil entspannte Bilder entstanden. Foto: Willy Brandt (1969-1974): Zwei Jahre lang hatte Slominski ein Büro im Bundestag, um alle Abgeordneten einheitlich zu fotografieren. Brandt kam nicht, sondern empfing ihn in seinem Büro. „Er kam rein, ziemlich steif, gab mir die Hand und guckte freundlich.“ Alles ging sehr schnell, und der Kanzler bedankte sich „für meine Mühe“. Foto: Helmut Schmidt (1974-1982): „Ein sehr schwieriger Mann“, sagt Slominski. Die Bilder durfte er am Rande eines Fernseh-Interviews machen. So gelangen sie, obwohl Schmidt merklich wenig Lust hatte. Foto: Josef Albert Slominski Helmut Kohl (1982-1998): Slominski berichtet, er habe Kohl etliche Male porträtiert. Das offizielle Foto entstand am 8. Mai 1996 in einem kleinen Studio im Kanzleramt, das für Schalten ins Fernsehen genutzt wurde. Dort gab es passendes Licht. Kohl begrüßte Slominski launig: „Na, hast auch gut zugelegt!“ Foto: Gerhard Schröder (1998-2005): „Zu ihm hatte ich keine Beziehung“, sagt Slominski. Er bekam zunächst eine Absage. Doch am Rande einer Veranstaltung sah Schröder eines seiner Adenauer-Fotos und fragte: „Warum habe ich sowas nicht?“ Drei Tage später besuchte Slomi den Kanzler in seinem Büro. Foto: Angela Merkel (2005-2021): Die Kanzlerin nahm sich Zeit. Erst nach 35 Minuten im Büro – am Schreibtisch und am Fenster – verabschiedete sich Slominksi. Foto: Olaf Scholz (seit 2021): Freundlich, aber kurz ab zeigte sich der amtierende Kanzler, als Slominski ihn am 8. August 2022 in seinem Büro fotografierte. Foto: Das Foto von Kanzler Olaf Scholz machte „Slomi“ am 8. August 2022 im Kanzleramt. Wie immer bei ihm: seine Partnerin Gabriele Richter, die bei allen Terminen assistiert. Foto: Jesco Denzel / Bundespresseamt

Strenge Sicherheitskontrollen

Slominski und seine Partnerin waren schon eine halbe Stunde vor der Zeit am Kanzleramt. Gut so: „Die Sicherheitskontrollen waren strenger als je zuvor.“

Erst warteten die Gäste ein wenig in der lichtdurchfluteten Lobby, später im Vorzimmer. Nervös? „Ich mache das seit 65 Jahren . . .“

Dann kam der Kanzler rein.

„Er war freundlich und verbindlich“

„Sehr, sehr nett“, schildert Slominski seinen ersten Eindruck. Doch auf die wohlüberlegten Plauder-Avancen, die der Fotograf gerne nutzt, um seine Fotos wie beiläufig zu machen, ging Scholz nicht ein. „Er war freundlich und verbindlich – aber an den kommt keiner ran.“

Die Foto-Mine sitzt

Am Schreibtisch sitzend wollte sich der Kanzler nicht ablichten lassen, ansonsten aber spielte er ruhig und konzentriert mit, stellte sich nach Slomis Regie ins rechte Licht. „Er hat immer freundlich gelächelt“, berichtet der. Und: „Ich hätte noch zwei Stunden weiter fotografieren können – der hätte immer noch freundlich gelächelt.“ Die Foto-Mine sitzt. Zwei Profis unter sich.

Geschafft!

Etwa eine Viertelstunde verbrachte das Tecklenburger Ehepaar mit dem Regierungschef, dann war Slomi fertig. Ein freundlicher Dank, eine kurze Verabschiedung, und zurück ging es mit dem wiedergewonnenen Gefühl, alle deutschen Bundeskanzler zu Amtszeiten persönlich zum Fototermin getroffen zu haben.