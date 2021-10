Überstunden verfallen bei der Polizei nicht

Münsterland

Bei der Polizei fallen viele Überstunden an – weil es am Schichtende mal länger dauert oder Einsätze wie denen bei Fußballspielen Mehrarbeit erfordern. Eigentlich würden sie nach drei Jahren verfallen – ein NRW-Erlass verhindert das. Aber wie viele Stunden stehen im Münsterland in den Büchern? Eine Umfrage.

Von Gunnar A. Pierund Carsten Linnhoff