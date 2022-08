Er läuft und läuft seit 42 Jahren

Als Uwe Weitkamp neulich in unserer Zeitung von einem Münsteraner las, der seine 22 Jahre übergreifende Tankquittungs-Sammlung für rekordverdächtig hielt, konnte er nur müde lächeln. Die älteste Tankquittung in seinen Unterlagen datiert vom 24. Juli 1980. Aber der 64-Jährige hat noch mehr zu erzählen: Das Auto, das er da vor 42 Jahren zum ersten Mal tankte, fährt er noch immer.

Der ganz Stolz seines neuen Besitzers war das Ca­brio von Beginn an. 1980 kaufte sich Weitkamp den VW Käfer 1303 bei einem Händler in Münster. 12 975 Mark (umgerechnet 6634,01 Euro) kostete der schneeweiße Traum seinerzeit. „Horrend viel Geld“, erinnert sich Weitkamp, der bei seiner Ausbildung in der Verwaltung der Landwirtschaftskammer nicht mal 300 Mark verdiente. Aber er hatte gespart, konnte seinen ersten Käfer verkaufen und die Eltern sprangen mit ein – so wurde er zum Cabrio-Fahrer.

50 PS müssen reichen

In den mehr als vier Jahrzehnten hat Uwe Weitkamp viel erlebt mit dem 50 PS schwachen Käfer. Urlaube in Südfrankreich, eine Rundreise durch Spanien und Portugal und Ski-Touren nach Österreich, bei denen die Skier in einer speziellen Halterung auf der hinteren Stoßstange standen und den Wagen weit überragten – „ich war immer affin“. Der Käfer kurvte zwischen Kult und Alltag.

Zum ersten Mal betankt hat Weitkamp das Auto am 24. Juli 1980. Die Quittung hat er noch. Foto: Gunnar A. Pier

„Das Auto ist ein Familienmitglied“

Fast 20 Jahre lang war der Käfer Weitkamps einziges Auto, nur eine Freundin und seine spätere Frau brachten jeweils einen eigenen Wagen mit. Bei der Hochzeit 1997 ließ sich das Brautpaar, na klar, im eigenen Cabriolet kutschieren. „Das Auto ist ein Familienmitglied“, sagt sein Besitzer.

Doch als neben dem vierrädrigen auch zweibeinige Familienmitglieder dazukamen, musste eine Familienkutsche her. Der Käfer hat hinten gar keine Sicherheitsgurte – viel zu groß die Gefahr, dass bei einer Vollbremsung die Babyschale über Bord geht. Ende der 90er also war die Zeit reif für ein moderneres Auto. Natürlich ein VW Golf, der rechtmäßige Käfer-Erbe.

Inzwischen ist der Käfer ein „Schönwetter-Auto“

Doch die Kult-Karre blieb in der Familie – als „Schönwetter-Auto“, wie Weitkamp sagt, mit Saison-Kennzeichen. „Ich fahre im Sommer vielleicht zwei Tankfüllungen leer“, sagt der Liebhaber. Und manchmal wagt er sich zum Oldie-Treffen in die Alpen und schaukelt über die Serpentinen.

Das eine oder andere musste er über die Jahrzehnte machen lassen. Unter der Motorhaube (hinten!) tuckert ein Austauschmotor, viel Rost gab’s schon, und einige Verbastelungen hat er zurückgebaut. Die zusätzlichen Boxen in der Seitenverkleidung, die weißen Felgen und das moderne Kassetten-Autoradio hatten ihre Zeit – längst ist der Originalzustand erstrebenswerter.

Uwe Weitkamp aus Münster fährt seit 1980 ein VW Käfer 1303 Cabrio. Foto: Gunnar A. Pier

Der Wert ist gestiegen

Vor vier Jahren taxierte ein Gutachten das 38 Jahre alte Auto mit 17 650 Euro.

Die Jahre als Familienmitglied der Weitkamps sind genauestens dokumentiert. „Ich bin Jäger und Sammler“, gesteht Uwe Weitkamp. Deshalb gibt es Ordner mit allen Rechnungen und Fotos der Reisen. Und chronologisch sortiert sind auch alle Tankquittungen verwahrt.

„Hintergrund war, dass ich immer den Verbrauch ausgerechnet habe.“

Danach könnten Sie die Quittung wegwerfen!

Die Tankquittungssammlung

„Könnte ich – hab ich aber nicht.“ Die Zettelchen hätten schließlich auch einen gewissen Geschichtswert.

Beispiel gefällig? Zum ersten Mal tankte Weitkamp seinen neuen Käfer an jenem 24. Juli 1980 an einer freien Tankstelle, die es seinerzeit noch an der Aegidiistraße in Münster gab. 36,96 Liter Benzin für 41,72 Mark. Macht pro Liter knapp 1,13 D-Mark. Also 58 Euro-Cent.