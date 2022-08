Startbahn-Sanierung: FMO macht 17 Tage dicht

Wenn Christian Wannow auf der Startbahn des Flughafens Münster/Osnabrück richtig Gas gibt, röhrt kein Triebwerk auf. Sanft saust sein Elektro-Bulli über die 45 Meter breite Piste. Manchmal hubbelt es etwas: Der Asphalt ist in die Jahre gekommen und vielfach geflickt. Deshalb wird er jetzt komplett erneuert. Eine Riesenbaumaßnahme, der die Ingenieure am Airport mit Spannung entgegen­sehen.

Die Start- und Landebahn ist 45 Meter breit und 2200 Meter lang. Eine riesige Asphaltfläche, die ganz anderen Belastungen ausgesetzt ist als etwa die benachbarte A 1. Statt autobahntypischen Verkehrs ohne Unterbrechung rollt über die Piste nur gelegentlich etwas. Dafür treten Gewichte und Kräfte in völlig anderen Dimensionen auf. Eine Boeing 737, die hier häufig verkehrt, wiegt bei der Landung zwischen 60 und 70 Tonnen. Und sie rollt nicht flott vorüber, sondern setzt mit einem Ruck auf und geht sofort in die Eisen. Flugzeuge, erklärt Betriebsleiter Christian Wannow, haben Scheibenbremsen, die die Kraft mehr oder weniger direkt in den Asphalt drücken. Die Klappen auf den Tragflächen, die Passagiere aus dem Fenster sehen können, sorgten eher dafür, dass die bremsende Maschine am Boden bleibt.

Bis zu acht Kontrollfahrten pro Tag

Das Aufsetzen: ein neuralgischer Moment. Damit es keine Komplikationen gibt, wird die Rollbahn ständig kontrolliert. Sieben bis acht Mal gehen Mitarbeiter dafür auf die Piste – jeden Tag. Dabei achten sie nicht nur auf Schäden am Asphalt, sondern auch auf „Gegenstände, die da nicht hingehören“, wie Wannow es formuliert. Tote Tiere, Schrauben, Metallplättchen, Kunststoff- und Reifenteile: „Wir finden regelmäßig etwas“. Und spätestens seit so ein Teil auf der Startbahn des Pariser Flughafens am 25. Juli 2000 für den Absturz einer Concorde mit 109 Todesopfern sorgte, werden diese Kontrollen besonders genau genommen.

Kaum zu identifizieren: In die Start- und Landebahn sind Lampen eingebaut, die kaum über die Asphaltfläche hinausragen. Foto: Gunnar A. Pier

Kleine Risse flickt das FMO-Team

Doch auch den Zustand der Bahn nehmen die Kon­trolleure bei ihren Fahrten in den Blick. „Wir setzen den Asphalt kontinuierlich instand“, erklärt Bauingenieur Andreas Jokiel aus der Tiefbau-Abteilung der Flughafenverwaltung. Kleinere Risse flicken die Mitarbeiter des Haus- und Betriebsdienstes selbst, bei größeren Schäden kommen externe Bauformen aufs Gelände. So schaffte der heutige Belag immerhin 18 Jahre seit der letzten großen Sanierung im Jahr 2004.

Erneuert werden auch die Landefeuer aus westlicher Richtung. Foto: Gunnar A. Pier

Die erste Kompletterneuerung seit 18 Jahren

Doch jetzt ist eine Erneuerung fällig. Um das zu erklären, knien Christian Wannow und Andreas Jokiel am Dienstagvormittag draußen auf der Piste, von der gerade noch die Lufthansa-Maschine nach Frankfurt (ein Canadair Jet 900, Leergewicht knapp 22 Tonnen) abgehoben hat. Der Asphalt besteht aus Steinchen und Bindemittel, dem Bitumen. Doch das ist mehr und mehr verschwunden, die Steinchen liegen blank, können wegfliegen, Schäden verursachen. „Das ist auch eine Frage der Sicherheit“, sagt FMO-Sprecher Andrés Heinemann. Also wird saniert.

Die Sanierung der Start- und Landebahn Foto: Der Flughafen Münster/Osnabrück erneuert die Asphaltdecke der Start- und Landebahn. Während der Bauarbeiten wird es vom 14. bis 30. November keinen Linienflugbetrieb geben. Die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter seien informiert und hätten ihre Flugpläne angepasst, erklärte der FMO unserer Zeitung.,Ausgetauscht werden rund 70 000 Quadratmeter der Deckschicht. Zudem werden rund 760 Leuchten durch moderne LED-Lampen ersetzt. Die Sanierung kostet 10 Millionen Euro und wird über einen Kredit finanziert, den die Gesellschafter zur Verfügung stellen. ...

FMO bleibt vom 14. bis 30. November 2022 dicht

Am 14. November 2022 geht’s los. Von der 45 Meter breiten Landebahn werden auf den mittleren 30 Metern die oberen fünf Zentimeter abgefräst. Anschließend werden 70 000 Quadratmeter neu asphaltiert. Das geht nicht nebenbei, deshalb gibt es vom 14. bis 30. November keinen Linienverkehr.

Auch die Beleuchtung wird erneuert

Und weil die Bagger schonmal rollen, werden alle Lampen, die in den Asphalt eingebaut sind, durch LED-Lampen ersetzt und die „Anflugbefeuerung“ aus westlicher Richtung ausgetauscht – also die Lampen, die außerhalb des FMO-Geländes den Flugzeugen aus Richtung Ladbergen den Weg zur Landebahn weisen. Das bedeutet: rund 760 neue Lampen, 120 Kilometer Kabel. Es sind eben völlig andere Dimensionen.