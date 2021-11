Corona-Zahlen aus dem Münsterland: Jeder rechnet etwas anders

Die Veröffentlichung der Corona-Zahlen ist längst ein tägliches Ritual. Aber es ist nicht ganz leicht, die Daten zusammenzutragen und vor allem zu vergleichen. Wo kommen die Zahlen her und was wird daraus? Ein Erklärungsversuch.

Die belegten Intensivbetten, die Hospitalisierungsrate in den Münsterland-Kreisen und die Inzidenz von Ungeimpften machen es einem nicht leicht, den Durchblick zu behalten. Dass die Zahlen nicht so ohne weiteres zu bekommen sind, liegt unter anderem daran, dass die Kreise im Münsterland und die Stadt Münster mit ihren Zahlen sehr unterschiedlich hantieren.

So berichten die Stadt Münster sowie die Kreise Borken und Coesfeld unter anderem, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen dort liegen. Während Münster, Coesfeld und Warendorf auch benennen, wie viele dieser Patienten beatmet werden, macht das der Kreis Borken nicht. Anders als diese vier Behörden berichtet der Kreis Borken, wie viele Intensivbetten aktuell betrieben werden und wie viele zuschaltbar sind. Mit dieser Info steht der Kreis im Münsterland allein.

Diese Info teilt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) stündlich mit – aus allen Kreisen Deutschlands. Für die Grafik in unserer Zeitung, die ab sofort auch Krankenhauszahlen nennt, holen wir uns dort die Infos fürs Münsterland täglich um 16 Uhr, zusätzlich finden sich in unserem Internetauftritt die Zahlen von morgens 10 Uhr.

Unterschiedlicher Umgang mit Hospitalisierungsrate

Zu den belegten Betten muss man wissen, dass die Krankenhäuser in der Regel Notfallpläne eingerichtet haben, mit denen sie weitere Betten zuschalten können. An der Uniklinik zum Beispiel können alle 24, 36, 48 und 72 Stunden zusätzliche Betten bereitgestellt werden, sodass die regulär angegebene Bettenzahl dann noch einmal höher wäre als jene im Divi-Register.

Auch mit der Hospitalisierungsrate gehen die Münsterland-Kreise unterschiedlich um. Die „Hospitalisierungsrate“ oder „-inzidenz“ beschreibt, wie viele Personen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in ein Krankenhaus mussten. Die Rate – bezogen aufs Land – ist neben der 7-Tage-Inzidenz und der Auslastung der Intensivbetten entscheidend für die Bewertung des Infektionsgeschehens in NRW.

Der Kreis Borken meldet keine eigene Rate, weil die nach dem bisherigen Stand „keinerlei Bedeutung für irgendwelche Konsequenzen hätte und deswegen nur verwirren würde“, erklärt Kreissprecher Karl-Heinz Gördes. Der Kreis Steinfurt macht es trotzdem genau umgekehrt. Er liefert seine aktuelle Hospitalisierungsinzidenz trotzdem, dafür aber nicht die absolute Zahl der Patienten in den Krankenhäusern.

In den vielen Krankenhäusern in Münster liegen viele Menschen, die gar nicht in Münster wohnen. Eine Grafik, die zeigt, wie viele Menschen in Münster wegen Corona im Krankenhaus liegen, würde also den Eindruck erwecken, dass sich die Münsteraner viel öfter infizieren als andere.

Erfassung von Geimpften und Ungeimpften

Zurückhaltend sind die Behörden mit der Inzidenz getrennt nach Geimpften und Ungeimpften. Der Kreis Coesfeld meldet jeden Montag, wie viele neu registrierten Patienten geimpft und nicht geimpft sind. Das macht er nach Angaben eines Sprechers aus Datenschutzgründen nur einmal die Woche, weil bei den relativ kleinen Zahlen und der Aufteilung nach einzelnen Kommunen herauszufinden sein könnte, wer geimpft und wer nicht geimpft ist.

Welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft sind, weiß das RKI lediglich aus Stichproben. Das Institut macht nach Angaben einer Sprecherin keinen Unterschied, „weil bei Personen ohne Symptome die Testhäufigkeit bei Geimpften deutlich geringer sein dürfte als bei Ungeimpften“. Heißt also: Wer nicht geimpft ist, testet sich vermutlich öfter. Unter anderem das hält seriöse Quellen davon ab, die Inzidenz getrennt nach Geimpften und Ungeimpften zu veröffentlichen.