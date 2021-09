Kostenlose „VIP-Tickets“ für Bus und Bahn

Mit einem kostenlosen "VIP-Ticket" können Bürgerinnen und Bürger vom 16. bis zum 22. September laut einer Mitteilung des RVM sämtliche Nahverkehrsmittel im Münsterland so oft benutzen, wie sie möchten. Die Europäische Mobilitätswoche dient den Akteuren als Rahmen, um auf die nachhaltige Mobilität mit Bus und Bahn aufmerksam zu machen.

Wer bisher noch nicht mit dem Öffentlichen Nahverkehr unterwegs war, kann dies während der Aktionswoche kostenlos probieren und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das "VIP-Ticket" gilt unter anderem in den Schnell-Bus-Linien sowie in allen anderen Buslinien und in den Regionalbahn- und Regionalexpresslinien. Das "VIP-Ticket" kann über die "BuBiM"-App als E-Ticket bezogen werden Die "BuBiM"-App steht zum kostenlosen Download im App Store und im Google Play Store bereit.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger kommen mit folgenden Schritten zum "VIP-Ticket":

-"BuBiM"-App auf das Smartphone laden und sich als Kunde registrieren

- Das Kundenkonto aktivieren: Man erhält den Aktivierungslink per E-Mail

- In der App mit dem Benutzerkonto anmelden (wichtig: Zahlungsart hinterlegen, Beträge werden nicht abgebucht)

- In der Verbindungsauskunft die gewünschte Strecke eingeben und die passende Verbindung auswählen

- Einzel-Ticket wählen und den Rabattcode „EMW2021“ eingeben

- Ticket kaufen und kostenlos fahren

Darüber hinaus kann das "VIP-Ticket" in gedruckter Form per E-Mail angefordert werden. Eine Nachricht an info@rvm-online.de mit dem Stichwort „VIP-Ticket“ genügt. Der Empfänger erhält dann auf dem postalischen Wege kostenlos ein gedrucktes Ticket. Auch über die "Schlaue Nummer" unter 0180 6 / 50 40 30 (20 ct/Verbindung aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Verbindung) kann ein VIP-Ticket angefordert werden.