Erstmals ein Budget von 200 000 Mark

In einer Serie blicken die WN auf die Geschichte des Jazzfests Gronau zurück. Heute die siebte Auflage, die vom 23. bis 30. April 1995 stattfand.

Jazz fürs Auge: Die Plakate, die das Jazzfest Gronau ankündigen, haben mittlerweile einen hohen Wiedererkennungswert. War das Logo zur Premiere 1989 noch recht einfallslos, sind die farbenfrohen Motive, die der Grafiker und Designer André Liebscher entwirft, mittlerweile ein Markenzeichen. Die künstlerische Entwicklung Liebschers und seine Suche nach dem besten Ausdruck kann man anhand der Plakatmotive fürs Jazzfest gut nachvollziehen. Zur Reife hat er es bei der Arbeit fürs siebte Jazzfest Gronau gebracht. Es zeigt im Vordergrund einen Musiker mit gestreiftem Hemd und einer dicken Trommel vorm Bauch, dahinter einen Sänger im Profil und eine angedeutete Gitarre. Dynamik geht von dem Bild aus.

Dynamisch entwickelt sich auch das Jazzfest selbst. Erstmals überschreitet das Budget die Grenze von 200 000 Mark. Das achttägige Programm umfasst eine erstaunliche Vielfalt. Wieder einmal lassen die Organisatoren Instrumentalisten einer Gattung an einem Abend aufeinandertreffen. In der Erwartung, dass sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen. Allerdings: John Scofield und Susan Weinert haben derartige Motivation nicht nötig. Sie haben sowieso Spaß am Spiel. Susan Weinert als Openerin des Gitarrenabends versprüht mit ihrer Band unglaubliche Energie. Scofield ist introvertierter, der fein ziselierte zeitgenössische Jazz seiner Band erweist sich als hohe Kunst. Das Rosenberg-Trio als Dritte im Bunde garantiert für Stimmung mit Jazz à la Django Reinhardt: schnell, fingerfertig, swingend.

Zum ersten Mal in Gronau: Maceo Parker, der mit seinem Funk das Zelt zum Beben bringt. Im Vorprogramm Walter „Wolfman“ Washington, der Sunnyboy, der mit Lässigkeit und Lächeln die Leute auf Touren bringt.

Eine karibische Nacht erleben die Gäste am Donnerstagabend im Jazzzelt. Pianist Monty Alexander verwebt Ästhetik und Eleganz mit treibenden Rhythmen und Vitalität. Am Bass begleitet ihn der große Ira Coleman, am Schlagzeug Dion Parson.

Der Auftritt des Trios wird von zwei Salsabands umrahmt. Vor allem der 68-jährige kubanische Perkussionist Carlos „Patato“ Valdés und seine Gruppe Afrojazzia werfen musikalisch Steine in den Publikumssee, die dort Tanzwellen auslösen. Valdes macht auf der Bühne vor, wie es geht . . .

Am Samstag hängt über der Innenstadt wieder eine Soundwolke. Das Internationale Brassband Meeting bringt viel Blech in die City. Mit dabei: Sarah und Big Bill Bissonette. Die Saxofonistin – begleitet von ihren stolzen Eltern – bläst einen frechen, schnoddrigen Ton, Bill einen fetten Posaunensound.

Der Samstagabend steht im Zeichen der Musik Louisianas: So gibt es unter anderem Zydecko auf die Ohren, den etwas härteren Bruder der Cajun Music. Lynn August und seine „Knights“ ziehen das Publikum in ihren Bann. Trompeter Dave Bartholomew, langjähriger Partner von Fats Domino, demonstriert mit der Maryland Jazzband (die allerdings aus Köln, nicht aus New Orleans) einen Aspekt des pulsierenden musikalischen Lebens in dem US-Südstaat. Traditionell geht es mit der Camellia Band zu. Und Tabby Thomas – Zwei-Zentner-Mann im lila Anzug – ist ein und alles Blues.

Das Jazzfest wird mit einem Auftritt der Revolution Gospel Group aus Louisiana in der Stadtkirche beendet, eine Woche nachdem eine andere Gospelgruppe, Shout of Joy, in der Baptistenkirche das Festival eröffnet hat.

Die Jazzfestmacher versuchen auch, ihrem Bildungsauftrag gerecht zu werden und Schülerinnen und Schülern den Jazz nahezubringen. Doch das Experiment mit der Gruppe Bop Cats misslingt. Bei den Jugendlichen stößt der Unterricht auf Desinteresse . . .