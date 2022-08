110 Unternehmen droht Gas-Zuteilung

Droht den Unternehmen im Kreis Coesfeld in diesem Winter ein Stopp oder eine Reduzierung ihrer Produktion, weil nicht genügend Gas zur Verfügung steht? Vermutlich nicht – zumindest nach derzeitigem Stand. Als Entwarnung ist das aber nicht zu verstehen. Denn die Explosion der Strom- und Gaspreise stellt die Unternehmen vor mindestens genauso große Probleme. So lautete die Einschätzung der Experten beim Info-Termin für Unternehmen zur Gasmangellage, zu dem Kreis Coesfeld und wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld eingeladen hatten. Rund 100 Teilnehmende zeigen, wie ernst die Lage und wie groß die Unsicherheiten sind.

Wenn tatsächlich eine Zuteilung von Gas notwendig sein sollte, betrifft dies nach aktueller Rechtslage nur Unternehmen mit einem Verbrauch von mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden oder einer Leistungsaufnahme von mehr als 500 Kilowatt. Für diese Unternehmen müssen, wenn das Gas knapp wird, die Bundesnetzagentur oder der regionale Energieversorger innerhalb des bestehendes Rechtsrahmens festlegen, wer wieviel Gas erhält. Das gilt für rund 110 Unternehmen im Kreis. „Andersherum: Knapp 9400 Unternehmen im Kreis Coesfeld müssen nach derzeitigem Stand keinerlei Reduzierung ihrer Gasversorgung befürchten“, erklärte Ron Keßeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Coesfeld. Die 110 betroffenen Unternehmen seien bereits informiert worden und hätten die Gesprächsangebote ihrer Gasversorger angenommen.

„Es wird in diesem Winter vermutlich weniger um die Frage gehen: Bekomme ich genug Gas? Sondern: Wie viel Strom und Gas kann ich mir überhaupt leisten“, erklärte Keßeler. Der reine Einkaufspreis für Strom habe sich von Januar 2021 bis August 2022 verzwölffacht. Beim Gas war es im gleichen Zeitraum der Faktor 17. Allein von Juli auf August dieses Jahres verdoppelte sich der Preis. „Solch explodierende Kosten sorgen einerseits dafür, dass sich die Unternehmen massiv Gedanken um Einsparungen machen und diese so schnell wie möglich umzusetzen versuchen. Andererseits sind sie aber auch der Grund dafür, dass Unternehmen ihre Produktion reduzieren oder ihr Geschäft sogar ganz aufgeben“, erklärte Keßeler. „So besteht die Chance, dass sich der Gasverbrauch bis zum Winter so weit nach unten reguliert, dass die vorhandene Gasmenge für alle reicht – allerdings zum Preis von Unternehmensschließungen oder Produktionsreduzierungen aufgrund der hohen Energiekosten.“

Zahlen aus dem aktuellen DIHK-Energiebarometer, die Eckhard Göske von der IHK Nord Westfalen vorstellte, belegen das: Rund ein Drittel der energieintensiven Unternehmen in Deutschland haben aufgrund der Energiekosten ihre Produktion heruntergefahren oder Ge-schäftsbereiche geschlossen, sind gerade dabei, dies zu tun, oder planen es zeitnah. Ohne eine Senkung des Gasverbrauchs und einem kontinuierlichen Gasfluss durch die Nordstream 1 in Höhe von 20 Prozent des eigentlichen Niveaus werden ab November 2022 rund ein Viertel des normalen Jahresbedarfs an Gas in Deutschland fehlen. „Die Anstrengungen sind also unbedingt notwendig – und natürlich auch ein Plan, was im Fall des Falles passieren soll“, erklärte Keßeler.