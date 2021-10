125 000 Dosen Impfstoff gespritzt

Kreis Coesfeld

Das Impfzentrum des Kreises in Dülmen ist erst mal Geschichte. Die letzte Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen erhielt Samu Seuku, wie der Kreis Coesfeld gestern mitteilt. Und als kleine Erinnerung daran auch ein Miniaturmodell des Wiesmann-Roadsters in Weiß. Das Impfzentrum war bekanntlich in der Automanufaktur Wiesmann untergebracht.