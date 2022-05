18 100 Euro für die besten Gesellen

Sehr gute Leistungen haben 27 Handwerksgesellinnen und -gesellen aus dem Kreis Coesfeld bei ihren Abschlussprüfungen gezeigt. Mit Förderpreisen im Gesamtwert von 18 100 Euro unterstützt der „Förderverein für das Handwerk“ die weitere Entwicklung dieser jungen Handwerkerinnen und Handwerker. Die Auszeichnungen übergaben Kreishandwerksmeister Andreas Baumeister und Jürgen Büngeler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, für den Vorstand des Fördervereins bei der feierlichen Ehrung auf der Burg Vischering in Lüdinghausen.

„Sie gehen mit Leidenschaft und Initiative ans Werk und ernten hierfür den Erfolg – bessere Botschafter für das Handwerk kann es gar nicht geben“, beglückwünschte Jürgen Büngeler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, die Preisträgerinnen und Preisträger. „Mit der finanziellen Unterstützung durch den Förderverein unterstützen wir Sie auf Ihrem weiteren Weg.“ Dieser sei voller Aufgaben und Möglichkeiten, so Büngeler in der Pressemitteilung der Sparkasse Westmünsterland: „Angesichts der Klimakrise ist die Transformation der Wirtschaft zwingend“. Hierfür seien langfristig in Deutschland Investitionen von rund sechs Billionen Euro nötig.

Klar sei: Die Arbeit im Handwerk gehe nicht aus. Mit großer Freude zollte Andreas Baumeister, Kreishandwerksmeister und zweiter Vorsitzender des Fördervereins, den ehemaligen Auszubildenden und Jahrgangsbesten Respekt und Anerkennung. Er ermutigte die Förderpreisträger, sich stetig weiterzubilden. „Sie haben mit Ihrer Ausbildung den richtigen Weg eingeschlagen. Nutzen Sie Ihre Chancen: Die Möglichkeiten im Handwerk sind gut wie nie“, forderte Baumeister die Junggesellinnen und Junggesellen auf.

Durch den Abend führte Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und Mitglied des Fördervereins, mit gekonnter Moderation. Neben den Förderpreisträgern wurden auch die ausbildenden Betriebe mit einer Urkunde für die hervorragenden Leistungen ihrer ehemaligen Auszubildenden gewürdigt.

Mit den Förderpreisen unterstützen die Kreishandwerkerschaft Coesfeld und die Sparkasse Westmünsterland die innungsbesten Absolventen sowie die Bundes-, Landes- und Kammersieger bei ihrer beruflichen Fortbildung. Die zweckgebundenen Förderzusagen für jahrgangsbeste Auszubildende betragen zwischen 500 und 1700 Euro.

Der Förderverein für das Handwerk im Kreis Coesfeld e.V. schafft mit der jährlich ausgegebenen Fördersumme Anreize für die berufliche Weiterbildung und stärkt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks im Kreis. Aus Mitteln des Fördervereins, die durch die Sparkasse und die Kreishandwerkerschaft zur Verfügung gestellt werden, erhalten die Nachwuchskräfte, die ihre Prüfung besonders gut absolviert haben, finanzielle Unterstützung, teilt die Sparkasse weiter mit. Diese Förderung ist zweckgebunden und wird ausschließlich für Weiterbildungsmaßnahmen ausgezahlt.