20 Jahre hauptamtlicher Naturschutz

Vor 27 Jahren gelang es erstmals, alle im Kreisgebiet aktiven Gruppen der freien Landschaft zusammenzubringen und einen Verein zum Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft zu gründen. Sieben Jahre später resultierte hieraus die hauptamtliche Bio-Station für den Kreis Coesfeld. Und so feiert das heutige Naturschutzzentrum auf dem Alten Hof Schoppmann an diesem Wochenende sein 20-jähriges Bestehen.

„Dass die Einrichtung einer Biologischen Station im Kreis Coesfeld gelang, verdanken wir auch der Vermittlungstätigkeit des Gründungsvorstandes aus Ludger Streyl, Manfred Jung und Georg Lasogga“, betonte Vorsitzender Benedikt Selhorst gestern während seines Grußwortes zur vereinsinternen Feierstunde des Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V.

Selhorst hob auch die besondere Struktur des Naturschutzzentrums hervor, die durch einen Fachbeirat und stimmberechtigte Mitglieder gekennzeichnet ist. Hierbei spielen heute ebenso wie vor 20 Jahren Vertreter aus den Bereichen Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Jagd, Angel- und Reitsport, der Heimatvereine und des Kreises mit seinen Kommunen eine wichtige Rolle.

Selhorst nannte Veränderungen, die in den letzten Jahren die hauptamtliche Arbeit des Naturschutzzentrums beeinflussten. So habe sich die Zahl der Naturschutzgebiete verdreifacht, neue Fragestellungen zu Biodiversität und Klimaschutz seien dazu gekommen und der Standort sei gewechselt worden. Aus zwei Mitarbeitenden in einem kleinen Coesfelder Büro an der Borkener Straße wurde ein Team aus 18 Kollegen in der Geschäftsstelle auf dem Alten Hof Schoppmann in Nottuln-Darup.

Seitdem das Naturschutzzentrum 2014 als Gesellschafter auf den Alten Hof Schoppmann zog, hat auch seine Sichtbarkeit zugenommen. In dem Ausstellungsraum und angrenzendem Vortragsraum werden zahl reiche Veranstaltungen umgesetzt. Durch die Bildungskooperation mit dem Biologischen Zentrum (Lüdinghausen) sind besonders schulische Veranstaltungen möglich. Naturtouristische Projekte wie die SteverLandRoute oder der Kuckucksweg ergänzen die kreisweite Arbeit.

Im Vergleich dazu verlaufen die naturschutzfachlichen Arbeiten fast unscheinbar. Dabei nehmen Tier- und Pflanzenkartierungen, Artenschutzprogramme, Maßnahmenentwicklungen für ganze Schutzgebiete aber auch ihre Umsetzungen die meiste Zeit und vor allem Fachwissen ein. „Sie sind das Herzstück des Naturschutzzentrums“, resümierte Selhorst und bedankte sich bei den Mitarbeitenden rund um Geschäftsführer Thomas Zimmermann und Kerstin Wittjen, die vor 20 Jahren gemeinsam starteten. Hauptaufgabe des Naturschutzzentrums ist die Betreuung der zahlreichen Schutzgebiete des Kreises. Alleine 107 Naturschutzgebiete befinden sich hier. Hinzu kommen zwei europäischen Vogelschutz- und 20 Flora-Fauna-Habitat-Gebiete.

„Nach wie vor ist das Ehrenamt in unseren Gremien und im Tagesgeschäft unverzichtbar“, betonte der Vorsitzende. Prof. Dr. Thomas Fartmann, Leiter der Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie an der Universität Osnabrück, berichtete nachdenklich über den Wandel der Natur. Er ließ die rund 40 Teilnehmer über die Grenzen des Kreises hinausschauen. „Auch in Zukunft werden wir gemeinsam mit Behörden und Landnutzern den Naturschutz im Kreis umsetzen“, ist sich Zimmermann am Ende der Veranstaltung sicher.

0 Am Sonntag (2. Oktober) wird öffentlich auf dem Apfelfest gefeiert. Rund um die mobile Saftpresse gibt es von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm auf dem Alten Hof Schoppmann. | naturschutzzentrum-coesfeld.de