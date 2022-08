30 Jahre Wasserkooperation

Die Kooperation sei ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hinaus, befand der Landrat. Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität und Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft seien kein Widerspruch, so Schulze Pellengahr.

Auch Staatssekretär Dr. Martin Berges hatte lobende Worte im Gepäck. Eine Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis sei damals ein völlig neuer Ansatz gewesen. „Und es steht außer Frage, dass es funktioniert hat“, so Berges. Maßnahmen wie der Einsatz von Aktivkohle im Halterner Stausee seien heute nur noch in Ausnahmefällen nötig. Die freiwillige Zusammenarbeit sei zielgerichtet und effizient. „Mit Ordnungsrecht ist das nicht möglich“, so der Staatssekretär. Denn dieses sei das Prinzip Gießkanne. Er blickte auf die Anfänge der Wasserkooperation, als das Herbizid Atrazin im Halterner Stausee Handlungsdruck ausgelöst hatte. Aber auch für die Zukunft würden die Themen nicht zur Neige gehen. „Damals war es ein Wirkstoff, heute eine Vielzahl.“

Verabschiedet wurden der langjährige Vorsitzende Anton Holz sowie der stellvertretende Ulrich Peterwitz von der Gelsenwasser AG. „Sie sind das Gesicht der Kooperation“, würdigte Landrat Schulze Pellengar das Wirken von Anton Holz. Der plauderte aus dem Nähkästchen, als er auf die Anfangszeit der Zusammenarbeit zurückblickte. Denn zunächst seien die Fronten verhärtet gewesen. Im Zuge des Atrazin-Verbots habe der Verband gegen die Kammer geklagt und wegen eines Formfehlers Anspruch auf Entschädigung gehabt. Der damalige NRW-Landwirtschafsminister Klaus Mathisen habe die Landwirte dann von den Vorteilen einer langfristigen Kooperation statt einer einmaligen Entschädigung überzeugt. Auf die Erfolge seit der Gründung könne man stolz sein. Sorgen mache ihm vor allem eines. Der Großteil des Kreises Coesfeld sei Lanschaftsschutzgebiet. „Wenn da kein Pflanzenschutzmittel mehr erlaubt wird, dann ist die Kooperation tot.“

Der aktuelle Vorsitzende Georg Schulte-Althoff legte den Fokus lieber auf das Erreichte. Und das könne sich sehen lassen. So seien die Einträge von Pflanzenschutzmittel in Stever und Mühlenbach ebenso deutlich verringert worden wie die Nitratwerte. Diese lagen 2021 in Coesfeld bei 1,8 mg pro Liter und in Lette bei 7,4. Die Stadtwerke Dülmen hatten 1,0 mg Nitrat und die Gemeindewerke Nottuln 3,5. Das vorrangige Ziel bleibe der vorbeugende Gewässerschutz. „Wir warten nicht bis Grenzwerte überschritten werden“, betonte Schulte-Althoff.