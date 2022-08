3D-Technik und Heimatverbundenheit

Der Tag der offenen Tür des Kreises Coesfeld bot Besuchern aller Altersgruppen am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in die Arbeit der Kreisverwaltung. Im Laufe des Tages fanden sich Hunderte Gäste am alten und neuen Kreishaus ein.

Besonders Kinder kamen bei dem Spiel- und Unterhaltungsprogramm auf ihre Kosten. So konnten sie sich etwa im Bogenschießen versuchen. Technisch interessierte Kinder konnten mit dem Tachymeter Gebäude und Grundstücke vermessen oder mit dem Nivelliergerät Höhenunterschiede erfassen. Doch auch Erwachsenen boten sich interessante Einblicke. „Mit einer Flugdrohne lassen sich digitale dreidimensionale Bilder von größeren Gebäuden wie etwa der Burg Vischering erzeugen“, erläuterte Alexander Feer vom Liegenschaftsamt. „Die Drohne fliegt eine von uns vorgegebene Fluglinie und nimmt alle paar Sekunden ein Bild von dem Objekt auf. Die Bilder überlappen sich jeweils um etwa 80 Prozent. So entsteht später am Computerbildschirm eine Punktwolke aus Einzelbildern“, erläuterte Feer den Aufbau eines computerbasierten 3D-Bildes der Lüdinghauser Burg. „Von diesem Bild aus kann ich dann auf jeden einzelnen Kieselstein und jedes Fenster der Burg zugreifen“, so der Fachmann. Das sei vor allem in der Coronazeit hilfreich gewesen.

Um den Kreis Coesfeld verdient gemacht haben sich die Vereine und Privatpersonen, die – ebenfalls beim Tag der offenen Tür – nun mit dem Heimatpreis des Kreises ausgezeichnet wurden. Vor dem historischen Kreishaus in Coesfeld hielt Johannes Loy als Leiter des Kultur-Ressorts der Westfälischen Nachrichten die Laudatio zum diesjährigen Motto: „Heimat wächst von unten!“

Über Heimat zu sprechen, das sei wieder modern, erklärte Loy. Es hänge mit den Flüchtlingen zusammen, dass sich die Aufgabe der Heimatvereine gewandelt habe. Diese hätten nun mitunter auch die Aufgabe, Neuankömmlinge in die Heimat einzuführen. Insgesamt habe es in diesem Jahr 16 Bewerbungen für den Heimat-Preis gegeben, so Loy.

Ewald und Paula Scholle aus Seppenrade wurden von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit dem Preis in der nicht dotierten Sonderkategorie „Besonderes Einzelengagement“ gewürdigt. Ewald Scholle war Initiator für den Rosengarten Seppenrade.

Den Sonderpreis für Privatpersonen teilen sich mit jeweils 1000 Euro Hubert Kersting aus Nordkirchen sowie Friedhelm Brockhausen aus Havixbeck für ihr langjähriges Engagement in ihren jeweiligen Heimatvereinen. Der Heimatverein Osterwick wurde für sein Engagement für den Dorfpark Osterwick mit dem zweiten Preis (3000 Euro) bedacht. Noch üppiger fiel die Auszeichnung für den Heimatverein Seppenrade aus, der sich seit über 50 Jahren um den dortigen Rosengarten kümmert und dafür den ersten Preis (5000 Euro) entgegennahm. Zur Preisverleihung sorgte das Saxophonquartett „Saxflight“ des Jugendorchesters Havixbeck für beschwingte Stimmung.