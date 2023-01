400 Burgen und Schlösser künstlerisch dargestellt

180 Werke davon sind nun im Rahmen der Wanderausstellung „Meine Burg“ im Foyer der Burg Vischering in Lüdinghausen zu sehen – und zeigen einmal mehr, wie prägend die charakteristischen Bauwerke für das Münsterland sind. Bevölkerung und Gäste im Münsterland waren dazu eingeladen, ihre persönliche Lieblingsburg auf Maxipostkarten künstlerisch festzuhalten.

Zum 750-jährigen Jubiläums der Burg Vischering sollte mit der Aktion auf die Fülle der Adelssitze im Münsterland aufmerksam gemacht und deren Relevanz für die regionale Identität gezeigt werden.

Skizzen, Collagen, Gemälde oder Gedichte, gestempelt, gedruckt oder geklebt – die rund 400 Darstellungen der Schlösser und Burgen im Münsterland, die an die Kulturabteilung des Kreises Coesfeld gingen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Dabei wurden die Kunstwerke von kreativen Köpfen im Alter von vier bis 87 Jahren gestaltet, die entweder im Münsterland leben oder zu Besuch in der Region waren, wie es in der Mitteilung des Kreises heißt. Nun ist die Auswahl als mobiler Ausstellungskubus in der Vorburg zu sehen und soll im Laufe des Jahres an verschiedenen Stationen im Münsterland gezeigt werden.

Das Projekt ist Teil der vielfältigen Feierlichkeiten zum Burgjubiläum der Burg Vischering. „Ein besonderer Dank gilt der LWL-Kulturstiftung, die das Festprogramm gefördert hat und damit dessen regionale Ausstrahlung und qualitativ hochwertigen, spartenübergreifenden Charakter anerkennt“, betont Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises Coesfeld.