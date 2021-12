400 Komparsen für Hinrichtungsszene

Mitte des 18. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf: Eine Frau tötet willkürlich ein Kind, stellt sich und gesteht die Tat. Sie will unter allen Umständen hingerichtet werden.

Der auf wahren Tatsachen beruhende Kinofilm „Des Teufels Bad“ beleuchtet ein damals in Europa weit verbreitetes und heute nahezu vergessenes Phänomen. Regie führen die preisgekrönten österreichischen Filmemacher Veronika Franz und Severin Fiala („Ich seh Ich seh“, „The Lodge“). Produziert wird das Drama u.a. von der Kölner Produktionsfirma Heimatfilm (Lars von Triers „Nymphomaniac“, „Antichrist“).

Mitte Januar reist die Film-Crew nach NRW, um im Kreis Coesfeld und im Bergischen Land die große Hinrichtungsszene zu drehen. Hierfür werden an die 400 Komparsen und Kleindarsteller gesucht, die an ein bis vier Drehtagen in historischen Kleidern, in historischer Kulisse die Zuschauer und Henkersleute spielen.

Vor den Drehtagen findet noch eine Kostüm- und Maskenprobe in Engelskirchen statt. Alle werden vor ihren Einsätzen auf Corona getestet und müssen am Drehort die gängigen Hygieneregeln einhalten. Nur vollgeimpfte oder genesene Personen können an den Dreharbeiten teilnehmen (2G).

Es findet bis zum 16. Januar ein Online-Casting statt, unter www.casting-teufelsbad.de.

Wonach wird konkret gesucht? Die Agentur-Chefs Burkhard Eick und Gregor Weber: „Wir suchen über 400 Männer und Frauen (8 bis 80 Jahre), die die Dorfbewohner und Zuschauer bzw. Feiernden bei einer öffentlichen Hinrichtung spielen.“ Hinrichtungen waren damals eine Art Volksfest. Die Frauen, Männer und Kinder sollten optisch in die Zeit passen: Natürliche, gelebte, ausdrucksstarke Gesichter sind gefordert. Bei den Männern sind Bärte und längere Haare gern gesehen und auch bei den Frauen wäre ein möglichst natürliches Äußeres toll. Die Bewerber sollten sich bis Ende Januar die Haare und Bärte wachsen lassen.

Eingeladen sind generell Menschen mit und ohne Handicaps. Menschen, denen Körperteile fehlen (Zähne, Arme, Beine, Hände, Finger) kommen in der Geschichte ebenso vor wie große, kleine, dicke und dünne Personen sowie Menschen mit Down-Syndrom, Kleinwüchsige, Blinde und Schielende. Für bestimmte Parts werden handwerklich begabte Männer benötigt, die professionell mit der Axt oder einem Richtschwert umgehen können. Artisten wie Feuerspucker und Jongleure kommen ebenfalls zum Einsatz. | www.casting-teufelsbad.de