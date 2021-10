41 Kilometer neue Radwege

Kreistag will Ausbau an Kreisstraßen

Kreis Coesfeld

(vth). Zwischen Darup und Billerbeck, zwischen Seppenrade und Dülmen oder zwischen Senden und der Kreisgrenze Münster: Der Kreis will das Radwegenetz an den Kreisstraßen ausbauen. Insgesamt kommen 41 Kilometer zusammen. Die Kommunen nannten dabei die Strecken, die ihrer Meinung nach am dringendsten ausgebaut werden sollten. Rund 17,3 Millionen Euro kalkuliert der Kreis für die 17 Vorhaben ein, die nun auf der Liste stehen. Der Kreistag stimmte einhellig zu. Es handelt sich dabei um Strecken zwischen 300 Metern (Seppenrade) und 6,2 Kilometern (Nordkirchen - Ascheberg).