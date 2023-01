927 Tiere landeten im Heim

(vth). Ein Hund, der 2022 im Tierheim in Coesfeld-Lette landete, bleibt Tierheimleiterin Carolin Hommel noch lange im Gedächtnis: Inca. Die im März 2022 aufgenommene Hündin musste in der Vergangenheit Schlimmes erlebt haben. Sie habe sich im Tierheim als ein aus Angst gebündeltes Häufchen Elend präsentiert, berichtet Sandra Kassenböhmer, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. „Es war sehr schwierig mit Inca. Das Tierheim mit den vielen anderen Tieren verängstigte sie noch mehr.“ Lange trat trotz intensiver Bemühungen keine Besserung ein und eine Vermittlung schien beinahe aussichtslos. Im November letzten Jahres sei ein älterer Herr ins Tierheim gekommen, „der ein Herz für kleine Schissbuxen hat und gab Inca eine Chance“, sagt Kassenböhmer. „Jetzt erhalten wir in regelmäßigen Abständen Post von Inca aus ihrem neuen Zuhause und Frau Hommel freut es riesig, wie toll sich die ängstliche Hündin entwickelt hat.“

Insgesamt nahm der Tierschutzverein in 2022 im Tierheim in Coesfeld-Lette 927 Tiere auf: 277 Hunde, 464 Katzen, und 186 Kleintiere, so die Bilanz.

Einen deutlichen Rückgang verzeichnet der Tierschutzverein bei den Fundkatzen. Aus Sicht von Kassenböhmer ein Zeichen, dass die Katzenschutzverordnung Wirkung zeigt. Der Verein ist, neben den Tierfreunden Lüdinghausen und Umgebung e.V., vom Kreis Coesfeld beauftragt worden, wilde Katzen einzufangen und kastrieren zu lassen, bevor sie dann wieder frei gelassen werden. Ziel ist es, mit dieser so genannten Katzenschutzverordnung die Anzahl der frei lebenden Katzen zu reduzieren, die an zahlreichen Krankheiten leiden müssen. Seit 2019 ist die Verordnung in Kraft, die auch beinhaltet, dass Katzenbesitzer verpflichtet sind, ihre Miezen kastrieren zu lassen, sofern sie draußen herumlaufen. „Die Katzenschutzverordnung wird mittlerweile von den Bürgern und Bürgerinnen akzeptiert und sogar unterstützt“, so Kassenböhmer für den Nordkreis Coesfeld, dem Einzugsgebiet des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung. „Wir erhalten vermehrt Hinweise, wo sich verwilderte Streunerkatzen aufhalten und können aktiv werden.“ In den nächsten zwei bis drei Jahren, so die Prognose des Tierschutzvereins, werde durch die Kastration verwilderter Katzen eine Minderung der Reproduktion eintreten, sich die Population verringern – „und das Katzenelend hoffentlich bald ein Ende nehmen“, sagt Kassenböhmer.

Den Trend, in Corona-Zeiten angeschaffte Tiere nun im Tierheim abzugeben, könne der Tierschutzverein nicht bestätigen. „Jedoch haben wir im Vergleich zu 2021 einen deutlichen Zuwachs bei der Aufnahme von behördlichen Sicherstellungen und Beschlagnahmungen festgestellt.“ 2021 waren es 21 Tiere, im vorigen Jahr 47 Tiere.

Die durchschnittliche Verweildauer eines Hundes lag im Tierheim bei 22 Tagen. Eine Katze musste in der Regel 27 Tage auf ein neues Zuhause warten und bei den Kleintieren dauert der Tierheimaufenthalt 32 Tage. Die Zahlen liegen laut Tierschutzverein etwas unter dem Durchschnitt der umliegenden Tierheime.

Kastrierte Streuner-Katzen

Insgesamt fingen die Tierschutzvereine kreisweit nach Angaben des Kreis-Veterinäramts 233 verwilderte Katzen ein und ließen sie kastrieren (2021: 252) Nur im Nordkreis, für den der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung zuständig ist, waren es 195 in 2022 und 216 in 2021. Davon in Billerbeck 74, in Coesfeld 155, in Dülmen 59, in Havixbeck 20, in Nottuln 27 und in Rosendahl 74.