9,7 Prozent mehr Wohnungen seit 2010

(vth). 101 308 Wohnungen gibt es zum Ende des vorigen Jahres im Kreis Coesfeld – 1,2 Prozent mehr als in 2020 und 9,7 Prozent mehr als 2010. Das ist mehr als im Landesschnitt: In NRW steigt die Zahl der Wohnungen um 5,1 Prozent seit 2010.

Größter Anstieg in Nordkirchen

Mehr als die Hälfte der Wohnungen (58 436) im Kreis Coesfeld hat dabei fünf oder mehr Räume, wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamts NRW von Dienstag hervorgeht. Den geringsten Anteil haben Wohnungen mit einem Raum (1552) und zwei Räumen (5384). Dort gibt es allerdings auch den größten prozentualen Anstieg. So sind 34,6 Prozent mehr Ein-Raum-Wohnungen gegenüber 2010 entstanden. Bei Drei-Zimmer-Wohnungen sind es immer noch 15 Prozent, während es bei Vier-Zimmer-Wohnungen 7,4 Prozent und bei fünf und mehr Räumen 7,6 Prozent gegenüber 2010 sind.

Den größten Anstieg bei den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld verzeichnet Nordkirchen, wo 14,3 Prozent mehr Wohnungen gegenüber 2010 entstanden sind und Havixbeck mit 12,7 Prozent. Am geringsten waren die Anstiege in den letzten zehn Jahren in Lüdinghausen (7,1) und Nottuln (8).

Die rein rechnerisch größten Wohnungen befinden sich Ende 2021 in Nottuln und Rosendahl mit etwa 116 Quadratmetern, die geringsten Größen errechnen sich in Dülmen mit 102,5 Quadratmetern. Der Durchschnitt in NRW liegt bei 90,7 Quadratmetern Ende vorigen Jahres. Jedem Einwohner stehen im Kreis Coesfeld umgerechnet 49,9 Quadratmeter zur Verfügung.