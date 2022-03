Abfallkost für Kuschel-Kompostwurm

Was darf in die Biotonne und was macht der Kompostwurm? Die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld wollen in Zusammenarbeit mit dem Biologischen Zentrum (Lüdinghausen) die Umweltbildung an Kitas und Grundschulen verstärken. Denn die Vermeidung und auch die umweltgerechte Entsorgung von Abfällen leisten wichtige Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz, sind sich beide einig.

„Je eher ein Kind an diese Themen herangeführt wird, desto besser wird auch das Verständnis zum richtigen Umgang mit Abfällen gebildet“, ist sich Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC), sicher. „Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit haben wir daher jetzt für Kitas und Grundschulen jeweils Abfallkoffer für den spielerischen Einstieg in das Thema von Umweltpädagogen erstellen lassen.“

Als eine der ersten Einrichtungen testete jetzt die Kita Arche Noah im evangelischen Familienzentrum in Olfen einen der Koffer. „Die Kinder waren begeistert von den Materialen, die in dem Koffer zu finden waren“, berichten die Mitarbeiter Melanie David und Joshua Heymann. Insbesondere der Kuschel-Kompostwurm „Lombi“ und das „Methan-Baktinchen“ wurden intensiv mit Abfällen, bildlich dargestellt auf kleinen Täfelchen, gefüttert. So konnten die Kinder ausprobieren, welche von diesen Abfällen der Wurm gerne verspeist und welche nicht. Joshua Heymann: „Zur Erinnerung haben die Kinder den Kompostwurm sogar nachgebastelt.“

Der Themenkoffer „Abfall“ für Kitas enthält daneben weitere kindgerecht gestaltete Materialien: Kleine farbige Mülltonnen und Kärtchen mit Abfallbeispielen, Bildmaterial zum Erarbeiten von Stoffkreisläufen, Bilder- und Sachbücher, Puzzles, eine DVD sowie umfangreiche Hintergrundinfos zur Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld.

Daneben gibt es noch den Themenkoffer „Abfall“ für Grundschulen. Dieser enthält weiterführendes Lernmaterial für den Einsatz ab der 3. Klasse. In 12 Lernstationen erhalten die Schüler einen Überblick über die grundlegenden Aspekte der Abfalltrennung, der Verwertungswege für verschiedene Abfallfraktionen, der Restabfallbehandlung und der Abfallvermeidung. Wie wird Elektronikschrott gesammelt und verwertet, was sind gefährliche Abfälle oder wo wird der Restmüll entsorgt, der sich nicht stofflich verwerten lässt – das sind beispielhafte Aufgaben, deren Lösungen auf einem Laufzettel notiert und zusammengetragen werden können.

„Wir bieten jeweils zwei Exemplare beider Koffer über das Biologische Zentrum Kreis Coesfeld in Lüdinghausen an“, freut sich Stefan Bölte über die erfolgreiche Zusammenarbeit. „Die Koffer können bei uns jeweils für zwei bis drei Wochen ausgeliehen werden“, ergänzt Dr. Irmtraud Papke, Leiterin des Biologischen Zentrums, und weist dabei auf weitere Angebote im Bereich des Themas Abfall hin, die in Kooperation mit der WBC angeboten werden. „So sind Info- und Schulungsveranstaltungen für den Einsatz der Koffer geplant; außerdem bieten wir Unterrichtsangebote mit den Themen Abfalldetektive, Papierschöpfen, die Verwertung von Bioabfall oder ein Theaterstück zum Thema „Müll im Meer“ an. Gerne kommen unsere pädagogischen Mitarbeiter dazu auch in die Einrichtungen.“ Jeweils ein weiteres Exemplar der Koffer kann im Übrigen direkt bei der WBC in Coesfeld ausgeliehen werden.