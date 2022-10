Abschied von Kreisdechant Arntz

Dann ist er mal weg: Der Kreisdechant und leitende Pfarrer der St. Lamberti Gemeinde Coesfeld Johannes Arntz verabschiedet sich am Samstag (1. Oktober) um 16 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang in Coesfeld. Arntz verlässt nach elf Jahren die Kreisstadt, um in Oldenburg eine neue Gemeinde zu übernehmen. „Es waren elf schöne und erfüllte Jahre in einer lebendigen Stadt“, sagt er.

Es habe für ihn immer irgendetwas Neues gegeben, blickt er zurück. „Angefangen von der Umstrukturierung beim Caritasverband, der Renovierung der St.-Jakobikirche mit dem Einbau der neuen Orgel, die Planungen für und die Durchführung der aufwändigen Umgestaltung der St.-Lamberti-Kirche“, nennt er einige Beispiele. Die Kreuzwochen und natürlich der Abend der Begegnung beim Katholikentag in Münster 2018 bleiben in bester Erinnerung.

Er habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet, sei es in der Pfarrei – eine der ältesten im Bistum -, im Kreisdekanat, im Bildungsforum, beim Caritasverband oder in der Krankenhausgesellschaft. Die Pfarrei St. Willehad in Oldenburg beschäftige zehn Kirchenangestellte. „In Coesfeld und Lette waren es gut 160 Mitarbeitende“, veranschaulicht er den Unterschied. Er freue sich darauf, vor allem nur Pastor sein zu dürfen.

Die Pandemie habe tiefe Spuren in der Gemeinde hinterlassen. „Allein beim Gottesdienstbesuch. Zählten wir vor Corona eine Beteiligung von acht Prozent, sind wir zwischendurch bei zwei Prozent gelandet“, bedauert er. Ebenso sei das Thema Missbrauch zu einem drängenden Thema geworden, auch mit Blick auf Coesfeld. „Es ist in früheren Jahren sehr viel falsch gemacht worden. Es wurde nicht von den Menschen her gedacht. Ich bin dankbar, dass wir heute darüber sprechen können“, sagt der 59-Jährige.

0 Der Gottesdienst findet am Samstag, 1. Oktober, um 16 Uhr in der Jakobi-Kirche in Coesfeld (Letter Straße) statt, anschließend Empfang im „Paradies“ der Kirche. Arntz verzichtet auf persönliche Geschenke und bittet stattdessen für die Renovierung der St.-Lamberti-Kirche oder die Partnergemeinde in Tamale in Ghana zu spenden.