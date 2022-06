Abwasser-Urteil mit Folgen

„Fast alle sind betroffen“, sagt Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann.

In dem Musterverfahren gegen die Stadt Oer-Erkenschwick hatte ein Mann in seiner Auffassung Recht bekommen, dass zu hohe Abwassergebühren berechnet wurden. Doch nicht nur für Oer-Erkenschwick hat das Urteil Folgen. Denn auch in anderen Orten wurden die Abwassergebühren mit einem zu hohen Zinssatz kalkuliert und der Inflationsausgleich doppelt berechnet. Im Kreis Coesfeld müssen in den meisten Städten und Gemeinden die Bürger weniger Abwassergebühren zahlen.

„Wir haben in den letzten Jahren nichts falsch gemacht, aber die Rechtsauffassung ist nun eine andere“, erläutert Sendermann. Das Thema wurde jetzt in der Bürgermeisterrunde besprochen. Was für die Bürger günstigere Abwassergebühren bedeutet, hat für die Haushalte der Städte und Gemeinden nach ersten Einschätzungen der Bürgermeister Mehrbelastungen in Höhe „von Hundertausenden Euro“ zur Folge, so Sendermann. „Aus den größeren Städten berichten die Bürgermeister, dass das siebenstellige Beträge sein können, aus den kleineren Gemeinden bewegt sich das im sechsstelligen Bereich.“ Wie viel das genau ausmache, „können wir noch nicht sagen“, so Sendermann, der auch Bürgermeister in Olfen ist. Konkrete Berechnungen stehen noch an. In den Städten und Gemeinden rauchen die Köpfe. Im Fall Oer-Erkenschwick betrug die Abwassergebühr bei dem Mann, der klagte, rund 600 Euro und war um 18 Prozent zu hoch ausgefallen.

Billerbeck und Nottuln zählen zu den Ausnahmen im Kreis Coesfeld – dort bleibt alles beim Alten, weil nach anderen Grundlagen berechnet wurde, die das Gericht nicht beanstandete. Dort kommt es für die Bürger nicht zu niedrigeren Gebühren.

Wie die Gemeinde Nottuln mitteilt, kalkuliere sie nicht mit den sogenannten Wiederbeschaffungszeitwerten und auch nicht mit einem überhöhten kalkulatorischen Nominalzinssatz als Durchschnittszinssatz der letzten 50 Jahre. Genau das waren die Punkte, die das OVG beanstandet hatte. Denn üblicherweise schreiben die Städte und Gemeinden vielerorts ihre Kanäle über 50 Jahre ab.

Sie dürfen bei der Kalkulation ihrer Abwassergebühren nun nur die Zinsen der letzten zehn Jahre zugrunde legen und müssen, wenn sie vom Wiederbeschaffungszeitwert abschreiben, die realen Zinsen berücksichtigen, wie der Bund der Steuerzahler erläutert.

Generell liegen die Abwassergebühren im Kreis Coesfeld schon jetzt vergleichsweise günstig.