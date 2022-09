Alkohol bleibt größtes Drogenproblem

Kreis Coesfeld

Erstmals haben die Suchtberatungsstellen der AWO in Dülmen, des Caritasverbandes in Lüdinghausen und der Alexianer IBP in Coesfeld eine gemeinsame Jahresbilanz gezogen. Das Ergebnis in Zahlen: 1210 Personen wurden im vergangenen Jahr durch die drei Beratungsstellen betreut. Der Großteil von ihnen war männlich (769).

Von Falko Bastos