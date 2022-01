Alle Hände voll zu tun mit Tests

Die steigende Zahl an positiven Corona-Tests bringt die Labore an ihre Grenzen. Das kann dazu führen, dass die Bürger auf das Ergebnis des PCR-Tests länger warten müssen.

„In der Regel liegen die Ergebnisse aber immer noch am nächsten Tag vor“, sagt DRK-Vorstand Christoph Schlütermann. Einen Anspruch habe man aber nicht darauf. „Wir können aufgrund des jüngst stark gestiegenen Bedarfes keine Garantie dafür übernehmen.“

Das DRK, das kreisweit 13 Teststellen betreibt, arbeitet mit dem Labor der Christophorus Kliniken zusammen. Die positiven Proben aus den DRK-Teststellen werden in der Regel in dem Coesfelder Labor ausgewertet. Lange Postwege werden dadurch vermieden – die durchaus ein Zeitfaktor sein können. Doch die aktuelle Lage wird zunehmend zu einer Mammutaufgabe auch für die Akteure vor Ort. Die Nachfrage nach Schnelltests hat seit Mitte Dezember mit dem verstärkten Ausbreiten der Omikron-Variante zugenommen. „Derzeit testen wir wöchentlich zwischen 15 000 und 20 000 Personen“, berichtet Schlütermann. „Aktuell haben wir täglich zwischen 50 und 100 positive Schnelltests. Soviel wie noch nie zuvor. Tendenz steigend.“ Und das sind nur die Zahlen der DRK-Teststellen. Die Tests von weiteren Anbietern, von Apotheken und von Ärzten kommen noch dazu.

Um die begrenzten Kapazitäten in den Laboren abzufedern, könnte eine weitere Priorisierung die Lösung sein. Die neuen Corona-Regeln des NRW-Ministeriums sehen bereits vor, dass ein positiver offizieller Schnelltest für die Quarantäne reicht und nicht mit einem PCR-Test bestätigt werden muss. Auch für die Verkürzung der Quarantäne benötigt man nur einen offiziellen Schnelltest. Verpflichtend sind PCR-Tests weiterhin für betroffene Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen, die den Nachweis auch für die Verkürzung der Quarantäne benötigen.

Das DRK will außerdem eine neue Diagnostik testen, um die Situation in den Laboren zu entzerren. „Mit dieser Methode soll es möglich sein, einen positiven Schnelltest ähnlich sicher überprüfen zu können wie mit einem PCR-Test“, so Schlütermann. Nächste Woche soll von dem Hersteller die Neuheit eintreffen und dann zunächst gecheckt werden.

Dass die Schnelltests wegen der großen Nachfrage Mangelware werden könnten, zeichnet sich nach Schlütermanns Einschätzung aktuell nicht ab. „Es hat sich ein großer Markt mit sehr vielen Anbietern und Produkten entwickelt. Man muss tagesaktuell Preise und Verfügbarkeit beachten“, beschreibt er. Engpässe könnten zwar schnell auftreten. „Aber das DRK achtet immer auf ausreichend Reserven und kann im Ernstfall auf die Vorräte des Landesverbandes zugreifen.“ Bislang sei es gelungen, Tests einzukaufen, die auch bei Omikron anschlagen. Nicht alle Schnelltests tun das.

Weitere Teststellen will das DRK nicht öffnen. „Es gibt ja noch von privaten Anbietern Teststellen, zusammen sind das im Kreis Coesfeld genug“, so Schlütermann. Über eine Ausdehnung bei den Öffnungszeiten denke das DRK zwar nach, aber es sei schwierig, Personal zu finden. „Wir brauchen immer wieder Personal zu ungünstigen Zeiten an Wochenenden.“ Das ständige „Hin und Her in der Strategie von Bund und Ländern fordert uns enorm“.

Sorge bereitet Schlütermann die Impflücke, die im Kreis Coesfeld immer noch besteht. „Bei den rasend steigenden Ansteckungszahlen kann ich nur appellieren: Lasst euch impfen“, betont er. Nach allem, was bekannt ist, schütze die Impfung vor schweren Verläufen. Längst nicht alle Bürger seien geboostert. „Und etwa 40 000 Menschen im Kreis Coesfeld, die sich impfen lassen könnten, sind überhaupt noch nicht geimpft.“