Angler in Sorge um Fischteich

Der Sportfischereiverein Coesfeld ist in großer Sorge um seinen Fischbestand in seinem Gewässer in der Dülmener Bauerschaft Empte. Nachdem über einen Teich in der Nachbarschaft Katzenwelse in den See der Coesfelder Angler gelangt sind, befürchtet Vorsitzender Hubert Rietmann, dass sich diese Fische im nächsten Frühjahr explosionsartig vermehren.

„Es handelt sich um eine invasive Fischart, die in unseren Gewässern nichts zu suchen hat. Die Katzenwelse wären Nahrungskonkurrenten für die anderen heimischen Fische“, erläutert Rietmann. „Wir würden der Zwergwelse nicht mehr Herr werden und müssten Maßnahmen ergreifen“, sagte der Vereinschef.

Der Nachbarteich liegt auf einem Areal, das der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bewirtschaftet. Es handelt sich um den Einzugsbereich des Welter Bachs. Ende Juni sei dort das Wasser abgelassen und der Teich mit Branntkalk ausgestreut worden. Dort hatten sich die Katzenwelse wohl zügellos vermehrt, sodass zu diesen Maßnahmen gegriffen worden sei, hieß es. Die Folge sei gewesen, dass nicht nur andere Fische, sondern auch Enten, Gänse, Kammmolche und viele weitere Tiere verendet seien. Ein Nachbar berichtete: „Seitdem gibt es in dem Areal auch keine Singvögel mehr. Das ist jetzt eine totenstille Idylle.“ Hubert Rietmann und seine Vereinskameraden sind sich einig: „Das ist eine Katastrophe.“

Mit dem Problem mit den Katzenwelsen hätte jetzt vermutlich sein Verein zu kämpfen. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet dieser Fische liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika. In Deutschland finden sie sich als Zucht- und Zierfische in Aquarien und Gartenteichen. Der Sportfischereiverein Coesfeld wandte sich an den Landesfischereiverband und an den Kreis Coesfeld, die Untere Fischereibehörde. Bei einem Ortstermin ging es mit zwei Booten zum Elektrofischen auf den Teich - unter behördlicher Aufsicht. Die Sportfischer hätten bereits zahlreiche Exemplare von Katzenfelsen in ihrem Gewässer anglerisch nachgewiesen, wie Christian Reiberg vom Vorstand betonte.

Nur zwei Tiere, ein Männchen und ein Weibchen, würden genügen, damit diese invasive Fischart binnen kurzer Zeit zur Plage werden könnte.

Früher oder später würde das Problem in der Stever, dann im Haltener Stausee und schließlich in der Lippe landen, bestätigte Dr. Olaf Niepagenkemper vom Landesfischereiverband. Dann sei das gesamte Ökosystem zerstört, kommentierte er. Hubert Rietmann wies insbesondere auf die möglichen fatalen Folgen für das Vereinsgewässer hin. Die heimischen Fische würden verdrängt. In enger Abstimmung mit dem Landesverband wolle der Verein nun Anzeige gegen den Verursacher erstatten.

Der Kreis Coesfeld hat inzwischen reagiert, was den Nachbarteich der Sportfischer betrifft. Wie Christoph Hüsing, Pressesprecher des Kreises, bestätigte, sei eine Anzeige wegen „Verschmutzung des Gewässers und gezielter Tötung von Tieren“ erstattet worden.

Falls die Katzenwelse im Gewässer des Sportfischereivereins Coesfeld zur Plage würden, wäre der Schaden immens groß, betonte Hubert Rietmann. Nicht nur für das Ökosystem, sondern auch für den Verein selbst. Dieser könne das Gewässer dann über Jahre hinaus nicht mehr nutzen. Mit großem Aufwand müsste die invasive Fischart aus dem Teich entfernt werden. An ein Trockenlegen mag Hubert Rietmann noch gar nicht denken.

Der BUND-Landesverband NRW sieht bisher keinen Handlungsbedarf in der Sache Welter Bach. Wie dessen Geschäftsleiter Jochen Behrmann mitteilte, würden aktuell noch keine Ergebnisse darüber vorliegen, welche konkreten Auswirkungen das Ablassen des Wassers im Nachbarteich und das Ausstreuen mit Branntkalk gehabt habe. Man wolle erst die Untersuchungen abwarten.