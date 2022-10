Die WSG sei auch nach über 70 Jahren ein wichtiger Anker auf dem Wohnungsmarkt in Coesfeld, Billerbeck und Dülmen, so der Vorstandsvorsitzende. Die Genossenschaft bewirtschafte rund 1200 Wohnungen im Kreis Coesfeld und stehe auf soliden finanziellen Grundlagen.

In der Mitgliederversammlung wurde die wirtschaftliche Entwicklung vorgestellt und über gute Zahlen berichtet: Die Bilanzsumme konnte wiederum gesteigert werden und lag bei über 44 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote bei 50 Prozent. Dem Jahresüberschuss von über 1,7 Millionen Euro und der Verwendung des Bilanzgewinns stimmten die Mitglieder einhellig zu.

Zur Beliebtheit trage sicherlich auch der durchschnittliche Quadratmeterpreis von 5,35 Euro bei, der bewusst deutlich günstig gehalten werde bei gleichzeitig hohen Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung, so van Nerven. Der Bau der derzeitigen Vorhaben mit 80 Wohnungen sei so weit fortgeschritten, dass die ersten Wohnungen noch in diesem Jahr bezogen werden können.

Bei der Wahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat wurden allen zur Wahl stehenden Mitgliedern – Marion Dirks, Clemens A. Leushacke und Michael Lukas – das Vertrauen erneut ausgesprochen und sie wurden wiedergewählt.