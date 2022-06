Ansprechpartner bei 3450 Anliegen

Von Strom- und Gasverträgen bis zu Tricks auf Single-Börsen: Die Liste der Probleme, die Verbraucher mit nicht immer seriösen Anbietern im vorigen Jahr hatten, ist lang. Bei rund 3450 Anliegen war die Verbraucherzentrale in Dülmen Ansprechpartnerin, um Bürger zu unterstützen. „Die massiv gestiegenen Energiepreise sorgten für einen zusätzlichen Ansturm auf die Beratungsstelle“, sagt Susanne Terwey, Leiterin der Beratungsstelle Dülmen für den Kreis Coesfeld, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021. Für die Verbraucherberatung selber bedeutete das zweite Corona-Jahr erneut die Herausforderung, unter veränderten Bedingungen zu arbeiten. Um für die Verbraucher da zu sein, seien die entwickelten digitalen Zugangskanäle genutzt und das Onlineangebot ausgeweitet worden, so Terwey. „Je nach Komplexität des Anliegens war es für uns aber auch besonders wichtig, die Ratsuchenden ab Juli wieder in unseren Räumen am Overbergplatz 3 in Dülmen und den Beratungstagen in Coesfeld und Lüdinghausen, persönlich empfangen zu können.“

Verbraucherzentrale in Dülmen kümmerte sich 2021 um eine lange Liste an Problemen

Bei rund 1430 Rechtsberatungen und -vertretungen haben sich die Verbraucherschützer 2021 zumeist erfolgreich für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt. In der allgemeinen Verbraucherberatung erhielten 25 Prozent der Verbraucher diese aufgrund von niedrigen Einkommen entgeltfrei. Rechtliche Ersteinschätzung erteilt die Verbraucherzentrale NRW in diesem Themengebiet generell kostenfrei.

0 Betrügerische Internetseiten: Ob Bekleidung, das neuste Smartphone, Handtaschen oder ein E-Bike, oftmals finden sich im Internet günstige Angebote. Aber nicht immer kamen die Schnäppchen beim Besteller an. Auch schon vor der Pandemie kam es häufig zu Reklamationen, aber im Lockdown gab es „eine neue Welle von betrügerischen Internetseiten“, berichtet Terwey. So hätten die Produkte vorab bezahlt werden müssen, seien aber nicht geliefert worden. Um unseriöse Shops zu erkennen, informierte die Verbraucherberatung mit Tipps.

0 Reisen: Ein weiteres großes Thema im vorigen Jahr für die Verbraucherberatung in Dülmen. Virusvarianten, Reisewarnungen, zunächst knapper Impfstoff und wechselnde Quarantäneregeln machten die Pläne auch 2021 stressig. Zum Weltverbrauchertag am 15. März hat die Beratungsstelle Dülmen unter dem Motto „Urlaubspläne trotz Corona: Vorausschauend buchen, Ärger vermeiden“ zusammengestellt, was Pauschal- und Individualreisende zum Beispiel über Stornoregeln, Flex-Tarife und Pandemieklauseln wissen sollten. „Viele Ratsuchende meldeten sich, weil sieProbleme mit Erstattungen hatten, wenn die Reise abgesagt werden musste“, erklärte Susanne Terwey.

0 Strom- und Gasverträge, hohe Energiepreise: Die explodierenden Preise bescherten ‘zig Haushalten Probleme. Energieversorger, die billig Strom und Gas angeboten hatten, stellten die Versorgung ein, trotz dass sie sich vertraglich verpflichtet hatten. Einige Anbieter gingen auch Pleite. Betroffene Verbraucher rutschten dadurch in die Grundversorgung und hatten Mühe, einen neuen bezahlbaren Vertrag zu bekommen. „Hier gab es viel Unsicherheit und Sorge“, so Terwey. Die Situation habe sich aktuell vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter verschärft. „Menschen mit geringem Einkommen sind besonders betroffen“, so Terwey. Deswegen wolle die Verbraucherberatung auch in 2022 bei diesem Thema am Ball bleiben. Aber auch Themen wie fairer Handel und alternative Energien hätten großes Interesse gefunden und sollen Gegenstand von Aktionen und Informationsständen sein.

0 Singlebörsen: Statt Glück zu zweit gab es für Partnersuchende verlorenes Geld. Zwar widerriefen sie innerhalb von 14 Tagen eine Vertragsbindung, aber der Anbieter forderte trotzdem Geld: weil bereits angeblich viele Kontakte zur Verfügung gestellt wurden. „Nach der Rechtssprechung darf er aber nur einen Anteil für die Nutzung bis zur Kündigung fordern“, erläutert Terwey. Mit einem Online-Widerrufsrechner und rechtlicher Beratung zeigt die Verbraucherberatung, wie dem Betroffenden das Aus mit dem Anbieter gelingt. Dies gelinge oftmals, ohne dass das Gericht bemüht werden müsse. Darauf verzichteten Anbieter, weil für sie klar sei, dass das Urteil nicht in ihrem Sinne ausfallen werde, so Terwey. | www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/duelmen