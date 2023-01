„Apothekensterben droht zunehmend“

Apotheken werden langsam weniger – in kleinen Orten eher, in den größeren sieht es aktuell vielleicht noch anders aus. So fasst Kreis-Apothekensprecher Dr. Stephan Barrmeyer (Coesfeld) die Situation im Kreis Coesfeld zusammen. „Unterm Strich ist das Apothekensterben im Kreis Coesfeld noch nicht so schlimm wie in manchen anderen Regionen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Trend dazu sei aber erkennbar – „und oftmals ist es so, dass wir hier zeitversetzt nach ein paar Jahren dieselbe Situation haben“.

Im vorigen Jahr schloss nach Barrmeyers Angaben zwar nur eine Apotheke – in Rosendahl-Holtwick. In den letzten zehn Jahren machten aber elf Apotheken ihre Türen dicht und nur vier eröffneten neu. Unterm Strich sind es also bereits sieben Apotheken weniger.

Barrmeyer befürchtet, dass sich in den nächsten Jahren das Problem gravierend verschärfen könnte. „Etwa 25 Prozent der selbstständigen Apotheker sind zwischen 61 und 65 Jahre alt und fünf Prozent über 65 Jahre alt“, erläutert er. „Das bedeutet, dass in nächster Zeit 30 Prozent der Apotheker einen Nachfolger suchen müssen.“ Ob sie einen finden, sei fraglich.

Die Vermutung von Barrmeyer: Wegen einer längst nicht mehr so attraktiven Vergütung wagen immer weniger den Schritt in die Selbständigkeit. „Viele jüngere Kollegen haben da keine Lust mehr drauf“, so Barrmeyer. Um eine Apotheke in Deutschland eröffnen zu dürfen, muss man zunächst erfolgreich Pharmazie studiert haben.

Doch statt zu investieren, Risiko und Personalverantwortung zu übernehmen, komme manchmal eher eine Filialleitung in Frage. Oder gar nicht eine Apotheke, sondern eine Karriere in der Industrie.

Barrmeyer wünscht sich bessere Rahmenbedingungen. Es müsse sich wieder lohnen, eine Apotheke zu übernehmen, findet er. Längst seien die Umsätze nicht mehr so hoch wie sie einmal waren.

Ein anderer Grund für schwindende Apotheken seien die ebenfalls weniger werdenden Hausärzte. „Da gibt es einen Zusammenhang“, erklärt Barrmeyer. Wenn es keinen einzigen Arzt mehr in einem kleineren Ort gebe, lohne sich dort in der Regel auch eine Apotheke nicht. Denn den weitaus höchsten Anteil des Umsatzes einer Apotheke bildeten die verschreibungspflichtigen Medikamente. „Und wenn der Arzt in einer Nachbarstadt aufgesucht werden muss, holt man dort auch gleich die verschriebenen Medikamente ab“, erläutert Barrmeyer. Ein typisches Problem im ländlichen Raum. So wie es sich auch in Holtwick ereignete: Zuerst gab es keinen Hausarzt mehr, dann verschwand die Apotheke – die einzige, die vor Ort war.

Dass die Apotheken jetzt auch noch einen höheren Abschlag für verschreibungspflichtige Arzneimittel zahlen müssen, verärgert Barrmeyer besonders. Die Bundesregierung hob den Betrag für 2023 und 2024 von 1,77 auf 2 Euro pro rezeptpflichtigem Arzneimittel an, um mit dem Geld die gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren. „In einer Zeit, in der auch wir unter den höheren Kosten leiden müssen“, so der Apotheken-Sprecher. Weitere Belastungen seien da kaum noch zu verkraften. Erst recht nicht, weil Personal- und Nachwuchsprobleme immer größer würden. Viel mehr müssten Apotheken gestärkt werden, damit sie die Versorgung auch im ländlichen Raum aufrecht erhalten können, findet Barrmeyer.