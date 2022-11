„Arbeitgeber werden vorsichtig“

Allein die Jobcenter im Kreis Coesfeld kümmerten sich im September 2022 um insgesamt 2191 arbeitslose Personen – 47 weniger als im Vormonat. Die anteilige SGB-II-Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 1,8 Prozent. „Die Integrationen in Erwerbstätigkeit haben zugenommen und bewegen sich auf dem Vorjahresniveau“, freut sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr über die gute Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote allerdings deutlich höher. Das habe mit dem starken Zuwachs geflüchteter Menschen aus der Ukraine in diesem Jahr zu tun. „Dadurch sind die Mitarbeitenden in den Jobcentern vor Ort auch in den nächsten Monaten mit der Betreuung und Integration jener Menschen, die aus einer bedrohlichen Lage kommen, vor besondere Herausforderungen gestellt“, beschreibt der Landrat die herausfordernde Lage.

Rolf Heiber, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld, sieht generell eine Veränderung: „Wir nehmen zunehmend wahr, dass die Unternehmen vorsichtiger werden, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter einzustellen.“ Die hohen Energiepreise, weiterhin lange Lieferzeiten für benötigte Teile und weitere Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sorgten dafür, dass es bei den Arbeitgebern Unsicherheiten gebe. Aus diesem Grund und mit Blick auf die Winterzeit rechnet er für die kommenden Monaten nicht mit einem weiteren Sinken der Arbeitslosigkeit. „Ob und inwieweit es über die jahresüblichen Entwicklungen hinaus zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt, wird maßgeblich davon abhängen, in welchem Umfang Energiesicherheit gewährleistet ist und der massive Kostendruck in den Unternehmen abgemildert werden kann“, so Heiber.

Vor allem bei den Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit aktuell aber nochmal gesunken, so Heiber. „Im Sommer haben sich einige junge Menschen nach der Ausbildung oder einem Schulbesuch arbeitslos gemeldet. Ein Teil von ihnen hat in diesen Wochen ein Studium begonnen oder konnte eine neue Anstellung finden.“