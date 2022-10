Arbeitslosenzahlen bleiben stabil

Kreis Coesfeld

(vth). 3695 Menschen sind im September im Kreis Coesfeld arbeitslos gemeldet, 94 weniger als im August. Auf die Quote wirkt sich das allerdings nicht aus. Sie liegt unverändert bei drei Prozent. „Insgesamt ist die Bewegung am Arbeitsmarkt geringer geworden“, erklärt Rolf Heiber, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld. So melden sich weniger Menschen aus der Arbeitslosigkeit ab, aber auch weniger aus Beschäftigung heraus neu arbeitslos. Arbeitgeber reagierten zudem angesichts der verschiedenen aktuellen Krisen, Beispiel im Energiesektor häufig abwartend, so Heiber. „Sie halten ihre Beschäftigten, sind bei der Einstellung neuer Mitarbeiter aber derzeit zurückhaltender als üblich.“