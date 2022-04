„Argumenten stellen“

Podiumsdiskussion nur ohne AfD: In Münster sind sich die Landtagskandidaten einig. Wenn Veranstalter die AfD zu einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl einladen, will keiner der anderen Kandidaten kommen. Im Kreis Coesfeld gibt es so eine Vereinbarung allerdings nicht.

Die Kandidaten wollen sich der AfD stellen, sollte diese zu Diskussions-Veranstaltungen eingeladen werden, so der Tenor auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Positionierung in Münster haben wir seitens der Kandidaten bewusst für Veranstaltungen im Stadtgebiet gefasst“, sagt Julian Allendorf aus Nottuln, der in dem neuen Wahlkreis 85/ Münster III - Coesfeld III für die CDU antritt, also zu einem erheblichen Teil in Münster im Wahlkampf unterwegs ist. Und der einzige Landtagskandidat aus dem Kreis Coesfeld in diesem Wahlkreis ist. Im Kreis Coesfeld habe er, anders als in Münster, die Teilnahme an Veranstaltungen zugesagt, zu denen auch die AfD eingeladen wurde, so Allendorf. „Hier im Kreis Coesfeld gibt es keine vergleichbaren Vorfälle wie die vor dem Münsteraner Rathaus“, begründet er.

Auch SPD-Landtagsabgeordneter André Stinka aus Dülmen, der erneut im Wahlkreis 79/ Coesfeld II antritt, will Einladungen nicht ablehnen, wenn die AfD teilnimmt. „Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Auseinandersetzung auch notwendig ist, um die oftmals rechten antidemokratischen Positionen der AfD mit Argumenten offen zu legen und zu entkräften“, meint er.

Für die meisten Kandidaten stellte sich das Problem noch nicht, weil die AfD von den Veranstaltern der Diskussionen nicht eingeladen wurde. Mareike Raack aus Coesfeld, die für für die Grünen im Wahlkreis 78/Coesfeld I - Borken III kandidiert, begrüßt das. Sie ist der Meinung, dass die AfD von dem Veranstalter keine große Bühne bekommen sollte. „Der DGB hat sich beispielsweise sehr offen gegen eine Einladung ausgesprochen. Das macht es einem als Kandidatin leicht “, sagt Raack.

Landtagsabgeordneter Dietmar Panske (Ascheberg), der für die CDU erneut im Wahlkreis 79 antritt, sagt: „Angst vor einer Debatte mit der AfD habe ich nicht. Das ist für uns im Landtag geübte Praxis. Genau da zeigen wir nämlich eine deutliche politische Trennlinie auf. Mehr noch: Wir hebeln sie dort komplett inhaltlich aus.“ Willi Korth, CDU-Landtagsabgeordneter aus Coesfeld, der erneut im Wahlkreis 78 kandidiert, schließt sich diesem Argument an. Er will sich der Auseinandersetzung stellen, sollte die AfD eingeladen werden.

FDP-Landtagsabgeordneter Henning Höne aus Coesfeld, der ebenfalls wieder im Wahlkreis 78 antritt, hält die AfD zwar für „eine rechtspopulistische und in Teilen rechtsradikale Partei“. Doch das wäre für ihn kein Grund, eine Einladung abzulehnen. „Die Parteien der demokratischen Mitte sollten die argumentative Auseinandersetzung mit der AfD nicht fürchten. „Wenn ich eingeladen werde, komme ich auch“, so auch FDP-Landtagskandidaten Sabine Schäfer aus Lüdinghausen, die für die FDP im Wahlkreis 79 antritt. „Ich scheue die Argumente der AfD nicht.“

Marcel Stratmann aus Coesfeld, der für die Familien-Partei im Wahlkreis 78 antritt, meint: „Eine bewusste Ausgrenzung, gar Diskriminierung einzelner Kandidaten, die auch Menschen und (Grund-)Rechtsträger in unserer Gesellschaft sind, halten wir für falsch.“

Klaus Stegemann aus Dülmen, der für die Linke im Wahlkreis 79 kandidiert, will ebenfalls nicht wegbleiben, er würde zustimmen, wenn es analog zu Münster auch im Kreis Coesfeld eine Absprache gäbe. „Mit ihrem Verhalten und ihren Reden provoziert die AfD eine Spaltung der demokratischen Gesellschaft und befördert damit entsprechende Gewalttätigkeiten“, meint Stegemann.