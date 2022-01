Art Vischering trotz Pandemie „ein großer Erfolg“

Der Anklang der Ausstellung lässt sich laut Kulturreferentin Swenja Janning nicht nur an den Besucherzahlen, sondern auch an der Anzahl der verkauften Werke ablesen: Rund ein Viertel der im Rahmen der Art Vischering angebotenen Kunstwerke wurde bereits verkauft – ein großer Erfolg für die Organisatoren, aber auch für die beteiligten Kunstschaffenden. „Ein Geheimnis des Erfolges liegt in der Bandbreite der Künstlerinnen und Künstler und der vertretenen Kunstgattungen“, so Swenja Janning. Einmal mehr stehen große Namen wie Joseph Beuys, Markus Lüpertz, H. A. Schult, Per Kirkeby, Jörg Immendorf, A. R. Penck und Armin Mueller-Stahl neben denen von erfolgreichen Kunstschaffenden aus der Region, wie etwa Ingrid Teiner und Gan-Erdene Tsend. Neu dabei sind bei der aktuellen Art Vischering unter anderem die Künstlerin Gabi Dahl und der Maler Milan Peschel. Besucher erwartet ein Mix aus Radierungen, Lithografien, Holzschnitt- und Siebdruckgrafiken sowie Unikaten auf Papier oder Leinwand, aber auch Skulpturen.

