Auf Schlagzeug-Piano-Reise

Mit Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel ist am Freitag (14. Oktober) in Lüdinghausen ein renommiertes Jazz-Duo zu hören, das wie selbstverständlich die Grenzen zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik auflöst. Das Zusammenspiel von Schlagzeug und Klavier ist ab 20 Uhr auf der Bühne der Burg Vischering zu erleben.

Der Pole Vladyslav Sendecki ist als einer der einfallsreichsten Solopianisten der internationalen Jazzszene bekannt und wurde von der New Yorker „Village Voice“ als einer der fünf besten Jazzpianisten der Welt ausgezeichnet. Der Bremer Jürgen Spiegel nahm bereits im Alter von 17 Jahren sein Studium an der dortigen Musikhochschule auf, an der er Abschlüsse in Schlagzeug und Jazz erwarb. Mit dem renommierten Tingvall Trio wird er seit mehr als fünfzehn Jahren auf den Konzertbühnen der Welt gefeiert.

Die beiden Virtuosen fanden sich in einer ungewöhnlichen Schlagzeug-Piano-Konstellation zusammen und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise voller Energie, Imagination und Kraft. In ihrem neuen Album „Solace“ (2022) trifft Poesie auf Dynamik, Virtuosität auf feine Zwiesprache, kreative Freiheit auf den Austausch von intensiven Emotionen.

Tickets sind an den Kassen der Burg Vischering für 20 und 17 Euro (ermäßigt) als auch online auf www.burg-vischering.de erhältlich.