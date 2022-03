Auf Tour zu interessanten Frauen

Für über 70 Frauen hieß es jetzt „Auf zur FrauenLandpartie“. Und diese hätte nicht schöner werden können. Mit den beiden Oldtimerbusse Franz und Grüner Ernie besuchten die Teilnehmerinnen interessante Frauen, diesmal im nördlichen Teil des Kreises Coesfeld. Organisiert hatten die Fahrt die Kreislandfrauen Coesfeld. Renate Mülder und Susanne Budde-Niewind vom Team freuten sich über die große Resonanz: „Allein die Fahrt in solchen Bussen erinnert schon an eine Reise in die Vergangenheit.“

Über 70 Landfrauen fuhren in Oldtimer-Bussen durch den Nordkreis und stoppten bei interessanten Frauen „vom Land“.

Der Besuch auf Haus Runde in Billerbeck versetzte die Teilnehmerinnen in Staunen: Zeigte sich das herrschaftliche Anwesen bei dem herrlichen Frühlingstag doch von seiner schönsten Seite. Die Besitzerin Inge von Olfers berichtete den Teilnehmerinnen von der Veränderung des ehemaligen Gutshofes in die heutige Eventlocation und dem Spagat zwischen Familie und beruflicher Herausforderung.

Emotional bewegt wurden die Frauen beim Besuch der nächsten Station, als Carolin Feismann vom Gut Feismann in Nottuln-Darup, von ihrem Lebenswerk erzählte. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie aus einem alten ehemaligen Bauernhof einen ganz besonderen Wohnort gemacht.

Dort betreuen sie mit ihrem Team Menschen mit Behinderungen. Sie nehmen auch Kinder und Jugendliche mit begrenzter Lebenszeit bei sich auf und haben sich als tiergestütztes Kinderhospiz einen Namen gemacht.

Auf der sonnigen Terrasse des Bauernhofcafés Höltingshof in Lette aßen die Teilnehmerinnen zu Mittag gegessen. Der Betriebshilfsdienst Coesfeld (BHD) empfing die Frauen mit einem Glas Sekt und einem Essen.

Den nächsten Besuch statteten die Landfrauen Margret Schulze Eliab ab, die mit ihrer Familie den Reiterhof Holsterbrink in der gleichnamigen Bauernschaft in Dülmen führt. Sie schilderte den Landfrauen von ihrem abwechslungsreichen Leben auf dem einst klassischen landwirtschaftlichen Mischbetrieb und der langjährigen Umstellung mit Spezialisierung auf Pferdehaltung. „Dass wir unseren Betrieb immer weiter ausbauen konnten, war nur mit viel Herzblut und mit der Mithilfe meiner Familie möglich“, betont Margret Schulze Eliab.

Nach einer Besichtigung der Anlage luden die Roruper Landfrauen zu Kaffee und Kuchen in die Reithalle ein. Diese freuten sich über den Erlös des Kaffeetrinkens und einer spontanen Sammelaktion, die sie an die Ukraine-Opfer spenden werden.

In Nottuln wartete Dr. Gabriele Hovestadt auf die Landfrauen. Sie beschrieb ihren Werdegang von der Studentin der Kunstgeschichte bis zur Galeristin in Stockum und stellte dann den Landfrauen in ihrer Galerie die aktuelle Ausstellung vor.