Aufbrechen und im Gespräch sein

Eingeladen wird zu Exkursionen nach Frankfurt und Berlin, zum Kirchentag nach Nürnberg und in die benachbarte Niederlande. Außerdem stehen Lesungen, Vorträge und Gesprächsabende auf dem Programm, darunter spezielle Angebote für Frauen, Männer und Familien. So lädt Heike Bergmann zwischen Januar und Juni Frauen zu Tageswanderungen an verschiedenen Orten im Kirchenkreis ein. Männer können im Juni mit Pfarrer Dirk Heckmann zu einer Motorrad-Tour auf Luthers Spuren aufbrechen. Familien kommen beim Vater-Kind-Festival an Himmelfahrt und beim Familienurlaub auf Schloss Mansfeld (Sachsen) auf ihre Kosten. In den Sommermonaten werden mehrtägige Pilgerreisen unter anderem auf dem Oberschwäbischen Jakobsweg, in den Münsterländer Baumbergen, in Österreich und Norwegen angeboten. Wer selbst gerne in der Natur unterwegs ist und neue Wege in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beschreiten möchte, kann sich im Rahmen einer knapp einjährigen Ausbildung zum Pilgerbegleiter fortbilden lassen. Die Ausbildung startet im September. Ein Highlight ist der interdisziplinäre Studientag mit der Überschrift „Embodiment - Meine Spiritualität geht meinen Körper etwas an“, der am 25. März in Steinfurt stattfindet.

Gedruckte Programme bei Sarah Raffler, Tel.: 02551/144-18, Mail: sarah.raffler@ekvw.de; | www.der-kirchenkreis.de