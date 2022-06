Aus Abfall Energie gemacht

„Genaugenommen wurden die WBC am 20.12.1996 gegründet“, verkündete Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC), in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste in Dülmen-Buldern und präsentierte die entsprechende Gründungsurkunde. Anfang 1997 übernahm die kreiseigene Gesellschaft zunächst die Aufgaben der Verwertung und Beseitigung von Abfällen, die im Kreisgebiet anfallen. In den vergangenen 25 Jahren wandelte sich der Schwerpunkt der Tätigkeiten immer mehr hin zu Ressourcenschutz, Energieerzeugung und Nachhaltigkeit.

Dabei hätten zahlreiche anwesende Akteure erheblichen Einfluss auf den jetzigen Erfolg gehabt, beginnend bei dem damaligen Oberkreisdirektor Hans Pixa, über den ehemaligen Landrat Konrad Püning bis zum jetzigen Landrat und Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Christian Schulze Pellengahr, lobte Bölte.

Nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit mit der Politik – insbesondere wurde Dr. Thomas Wenning, Vorsitzender des Umweltausschusses des Kreises hervorgehoben – konnte das Aufgabenspektrum der WBC in den letzten Jahren um zahlreiche Tätigkeitsschwerpunkte erweitert werden. So führt die WBC erfolgreich für den Kreis Coesfeld das Ausgleichsflächenmanagement durch.

Außerdem setzt die WBC bereits seit Jahren umfangreiche Maßnahmen zum Klimaschutz um. „Hier können wir als Leuchtturmprojekte die seit 2014 erfolgreiche Aufbereitung der Bioabfälle mit Erzeugung von Biomethan und Einspeisung in das Erdgasnetz nennen“, hob Bölte hervor, „die Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Bodendeponie Coesfeld-Flamschen mit einer Leistung von 1,89 Megawatt, die 2019 in Betrieb genommene Belüftung der Hausmülldeponie Coesfeld-Höven, durch die in Laufe der nächsten Jahre bis zu 90 000 t CO2 vermieden werden können.“ Die E-Mobilität mit der in 2016 in Betrieb genommenen ersten Elektrotankstelle am Kreishaus in Coesfeld sei ein weiterer Bereich. Als nahes Zukunftsprojekt stellte Stefan Bölte die Errichtung einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff am Standort der Deponie Coesfeld-Höven vor. Ausgebaut werden soll zudem die Umweltbildung. Zusammen mit dem Biologischen Zentrum gebe es bereits ein umfangreiches Angebot für Kitas und Schulen.

In einer Videobotschaft würdigte NRW-Minister Dr. Andreas Pinkwart die Leistungen der WBC und motivierte alle, diese erfolgreiche Arbeit weiterzuführen. Dies unterstützten auch Landrat Dr. Schulze Pellengahr, Henning Höne als FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag sowie Wilhelm Sendermann, Sprecher der Bürgermeister im Kreis in ihren jeweiligen Grußworten.

Dieter Könnes, Journalist und Moderator beim WDR, appellierte in einem Vortrag, aktiv nachhaltig zu leben.