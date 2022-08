Autorennen in der Amtsstube

Kreis Coesfeld

Die Kreisverwaltung freut sich am Sonntag, 28. August, auf viele Besucher. Beim Tag der offenen Tür bietet der Kreis rund um die Kreishäuser in Coesfeld von 10 bis 17 Uhr ein Programm für Groß und Klein. Was passiert mit unserem Klima, und wie können wir uns schützen? Was ist eigentlich der KlimaPakt? Wie sieht der Schreibtisch des Landrats aus? Und wie kann ich eine Ausbildung beim Kreis Coesfeld beginnen? Alle diese und viele weitere Fragen werden am Sonntag beantwortet.