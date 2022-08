Azubis dringend gesucht

Eine Ausbildungsmesse ist immer auch ein Kampf um Aufmerksamkeit. Auch beim Info-Tag der Arbeitsagentur am Coesfelder Berufsinformationszentrum kämpfen die Aussteller um die Gunst des jugendlichen Publikums. Die Rettungshundestaffel Recklinghausen präsentiert ihre Hunde in simulierten Einsätzen. Eine Spedition schickt die Jugendlichen auf den Kran und die Maler-Innung setzt auf digitale Mitmach-Angebote.

„Das weckt Interesse“, sagt Christian Giertz über den Brillux-Truck, in dem Schüler am Bildschirm virtuelle Wände streichen können. Die Hoffnung sei, dieses Interesse auch für den Maler-Beruf zu wecken. Die Aufgabe ist aber ungleich schwerer. Nachwuchspersonal ist gefragt wie nie, vor allem qualifiziertes. Gesucht werde zu sofort, berichtet Herbert Eschhaus vom gleichnamigen Nottulner Malerbetrieb. Ein Problem sei aber fehlende praktische Erfahrung. „Ohne Praktika geht nichts. Die sind wegen Corona aber ausgefallen.“ Auch die Grundrechenarten der Kandidaten stellt Eschhaus gleich im Erstgespräch auf die Probe, lässt diese Wandflächen und Materialeinsatz ausrechnen. Oder fragt, wie viele Zentimer 10 Millimeter sind. „Sie glauben nicht, was ich da für Antworten bekomme.“

Das Interesse sei gegenüber früheren Ausbildungsmessen geringer geworden, sagt ein Mann von der Feuerwehr Coesfeld. Dabei ist die Feuerwehr doch der Traum vieler Kinder. Dies könne er von der Brandschutzausbildung in Kindergärten bestätigen, sagt er. Bei den Jugendlichen sei es schwieriger. „Viel Geld, wenig Arbeit“ sei bei vielen die Erwartungshaltung.

Auch die Bundeswehr müsse manche Vorstellung vom Soldatenberuf geraderücken, berichtet Oberstleutnant Mantwill vom Karriereberatungsbüro Münster. Interesse wecke vor allem das bezahlte Studium, aber alles andere werde ausgeblendet, vor allem der Dienst an der Waffe. „Was Soziales“, wolle er machen, sagt ein Schüler am Bundeswehr-Infostand. „Das sind die Soft Skills, die wir alle haben müssen, aber wir haben keine Sozialarbeiter“, so die Antwort. Grundsätzlich sei das Interesse an einer Karriere bei der Bundeswehr aber seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine seiner Erfahrung nach gestiegen. „Es kommen mehr Leute und wollen ihren Beitrag leisten.“ Selbst ehemalige Kriegsdienstverweigerer hätten sich schon gemeldet.

„Ich will einen sicheren Job“, sagt ein Schüler am gleichen Stand. Damit kann auch Straßen.NRW punkten. Hier seien alle ausgeschriebenen Stellen in Coesfeld besetzt worden, berichten Stefanie Wortmann und Dominik Schuurmann. „Aber auch wir müssen kämpfen“, so Schuurmann. Die dritte Messe sei es für sie in diesem Jahr, drei stünden noch aus.

Auch die Nottulner Spedition Giesker & Laakmann versucht es mit Mitmach-Aktionen, hier können die Jugendlichen den Kran steuern und Gitterboxen stapeln. Es könnte auch schon die Aufnahmeprüfung sein, denn die Spedition sucht noch Azubis für das schon laufende Ausbildungsjahr. Sechs Stellen seien noch unbesetzt, berichtet Max Barchend, Ansprechpartner für Ausbildung bei Giesker & Laakmann. „Arbeitslos wird man als Berufskraftfahrer nicht“, sagt Barchend. Und rechnet vor: „Jedes Jahr gehen 35 000 Fahrer in Rente und nur 15 000 kommen nach.“ Eigentlich ein sicherer Job also. Jetzt müsste sich das nur noch herumsprechen. Eines jedenfalls hat sich schon herumgesprochen. Der Arbeitsmarkt hat sich gedreht und gutes Personal will umworben werden.