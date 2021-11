Beethoven in der Burg erleben

Seit mehr als 25 Jahren ist Maria Pflüger eine der Ersten Geigerinnen beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Sie studierte in London an der Guildhall School of Music and Drama und absolvierte ein zweijähriges Studium in Moskau am Staatlichen Moskauer P.-I.-Tschaikowski-Konservatorium. Die renommierte Musikerin kann sich über zahlreiche internationale Auszeichnungen freuen und glänzt als Soloviolinistin bei der CD-Produktion „Pollicino“ (Hans Werner Henze), die mit dem Echo-Preis ausgezeichnet wurde. Pianist Kensei Yamaguchi gewann bereits im Alter von 12 Jahren die „All Japan Music Competition“. Nach dem Studienabschluss an einer der renommiertesten Musikschulen Japans ging er als Stipendiat an die Universität der Künste in Berlin – und arbeitete solistisch mit vielen namhaften Orchestern im In- und Ausland. Gemeinsam präsentieren Maria Pflüger und Kensei Yamaguchi zwei Sonaten von Ludwig van Beethoven: Die Sonate für Klavier und Violine op. 47 (Kreutzer-Sonate) und die Sonate für Klavier und Violine op. 96.

Konzertkarten sind für 20 und 17 Euro (ermäßigt) an der Burg Vischering erhältlich. Online: www.burg-vischering.de.