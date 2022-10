Behörden stimmen sich über Notfall-Infopunkte ab

Der Kreis Coesfeld und die Kommunen arbeiten zurzeit daran, wo es so genannte Notfall-Punkte geben soll, zu denen Bürger bei einem Stromausfall gehen können. „Die Kommunen stimmen sich darüber gerade ab“, sagt Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing. Das Thema soll in der nächsten Bürgermeister-Konferenz am 7. November besprochen werden.

Andere Nachbarkreise sind da schon weiter, wie der Kreis Recklinghausen. Oder der Kreis Borken, der bereits ein Notfall-Infopunkte-Konzept vorstellte. Dort gibt es 48 Punkte, an denen bei einem Stromausfall Bürger Infos bekommen, Notrufe absetzen können und ein Grundangebot an Versorgung vorgehalten werden soll.

Ein Katastrophenschutzplan existiert im Kreis Coesfeld allerdings schon lange – früher hieß er Gefahrenabwehrplan. Er wird regelmäßig aktualisiert. Die neue Version soll Anfang des nächsten Jahres mit der Politik abgestimmt werden, wie Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in der vorigen Kreistags-Sitzung mitteilte (s. weiterer Bericht).

Nach dem Schneechaos im Münsterland 2005 wurden insbesondere die Krisenstabstrukturen ausgebaut und verbessert. Im Kreis Coesfeld waren damals Rosendahl, Billerbeck, Nottuln und Coesfeld von vorübergehenden Stromausfällen betroffen. Inzwischen ist der Kreis laut Hüsing „insgesamt deutlich besser auf einen Stromausfall vorbereitet als 2005“.

Auf ein mögliches Blackout bereitet sich eine Koordinierungsgruppe des Kreises seit August vor. Sie befindet sich auch im Austausch mit Vertretern der Energieversorger im Kreis.

Tankanlagen mit Treibstoff für Rettungs- und Einsatzkräfte stehen, wie bereits berichtet, am ABC-Zug in Dülmen, an der Steverschule in Nottuln und beim Regionalverkehr RVM Lüdinghausen zur Verfügung. Notstromaggregate befinden sich beim ABC-Zug in Dülmen und beim Kreis selber sowie bei Kreisleitstelle und den drei Polizeiwachen.

Um die Kommunikation der Behörden aufrecht zu erhalten, haben sie Satellitentelefone angeschafft. Auch den Kommunen hat der Kreis das geraten, um sowohl intern als auch Richtung Kreisverwaltung und Leitstelle kommunizieren zu können.