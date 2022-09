Beliebter Ort der Begegnungen

Benedikt Graf zu Droste Vischering blickte beim Festakt zum Burgjubiläum nochmal amüsiert auf die „Nacht auf der Bounty“ zurück, die Anfang September auf dem Fluchtweg im Wasser inszeniert wurde und bei der die Zuschauer drumherum in Schlauchbooten Platz nahmen. „Die Burg ist multifunktional. Hier kommen Menschen zusammen“, lobte Droste Vischering, der nicht unerwähnt ließ, dass sein Großvater Georg noch hier geboren wurde. Er war auch derjenige, der die Anlage vor etwa 50 Jahren an den Kreis Lüdinghausen als Kultur- und Bürgerzentrum verpachtete.

Am Eingangstor nahm Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den NRW-Ministerpräsidenten in Empfang und begrüßte ihn mit einem sportlichen „Hey“, schließlich begegnen sich die beiden des Öfteren auf der politischen Bühne. Hendrik Wüst gehörte im Januar 2020 auch zu den Gästen beim Neujahrsempfang, seinerzeit noch als Verkehrsminister. Bevor der Gast aus Düsseldorf jedoch die erste Brücke erreicht hatte, ließ er sich noch von der kleinen Rasselbande, die den neuen Spielplatz in Beschlag genommen hatte, aufhalten, um ein paar freundliche Worte zu wechseln.

Aus den Händen des Landrats erhielt Wüst dann auch die umfassende Jubiläumsfestschrift „Burg Vischering – 750 Jahre“, in der die ereignisreiche Geschichte des Ortes und die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen Archäologie, Bau- und Kunstgeschichte und Tourismus zusammengefasst sind.

Zuvor hatte sich der Ministerpräsident in die goldenen Bücher der Stadt Lüdinghausen und des Kreises Coesfeld eingetragen. Lüdinghausens Bürgermeister Ansgar Mertens ließ es sich nicht nehmen, bei dieser Gelegenheit auch etwas Werbung für Burg Lüdinghausen und die schöne Innenstadt zu machen: „Auch da freuen sich Gastronomie und Einzelhandel auf Ihren Besuch.“

Dass Heimat und ihre Werte oftmals dort bemerkbar sei, wo sie fehle, machte Wüst mit einem Rückblick auf eine Reise in eine junge Stadt nahe Hongkong deutlich: „Keine Wegkreuze, keine Landmarken, keine dicken Bäume, die Wurzeln geschlagen haben. Wir können uns und unsere Geschichte verorten anhand von Denkmälern so wie dies eines ist.“

Viel Lob erhielt die Kulturabteilung des Kreises und das Team der Burg, das immer wieder mit viel Leidenschaft und Engagement dafür sorgt, dass alles rund läuft und Besucher sich hier bestens aufgehoben fühlen. Die Gäste des Abends genossen zudem das künstlerische Intermezzo mit musikalischen Beiträgen des Nani-Cello-Quartetts, erprobten sich im Bogenschießen an der Kornmühle, verfolgten die Live-Lichtzeichnungen von Nikola Dicke im Hof der Hauptburg und die Ausstellung „Reality is just an illusion“ von Gan-Erdene Tsend.