„BesondereVerantwortung für den Rotmilan“

Ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld beobachtete, wie jemand mit Ästen gegen die Bäume geschlagen hat. Auch den Einsatz von Drohnen haben Anlieger gesehen. Der Nabu Kreis Coesfeld stellte inzwischen bei der Polizei in Lüdinghausen eine Strafanzeige. Der Kreis leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei Personen ein.

Der Rotmilan ist ein seltener Greifvogel. Die Hälfte des weltweiten Bestandes brütet in Deutschland. „Wir haben hier deswegen eine besondere Verantwortung, um den Bestand zu schützen“, sagt Matthias Olthoff, vom Naturschutzzentrum des Kreises. Kreis, Naturschutzzentrum und Nabu sammeln deshalb in einem gemeinsamen Projekt alle Daten zu dem Roten Drachen, wie der stolze Greifvogel auch genannt wird. Mit dem Ergebnis, dass sich der Rotmilan zurzeit im Kreis leicht auszubreiten scheint. 2019 und 2020 haben die Naturschützer jeweils bis zu 20 Brutreviere ausgemacht.

Die offene Landschaft im Kreis Coesfeld mit Wäldchen dazwischen scheint dem Rotmilan zu gefallen.

Aber er hat nicht nur Freunde. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen den Rotmilan im Kreis Coesfeld Aktionen gefahren werden. Allein 2019 fanden die Naturexperten vier tote Rotmilane. Bei zwei Jungvögeln wies das Veterinäramt eine Vergiftung eindeutig nach. Die Gründe für die Taten sind unklar. „Es gibt verschiedene Theorien“, sagt Olthoff.

Bei dem Bau von Windkraftanlagen spielt der Rotmilan immer wieder eine Rolle. Der Greifvogel wird nicht selten durch die Rotoren von Windrädern tödlich verletzt. „Zu den Brutstandorten muss unbedingt ein ausreichender Abstand gehalten werden, damit der leicht positive Trend im Kreis nicht wieder ins Gegenteil umschlägt“, fordert Dorothea Knepper-Wollny vom Nabu, die sich mit dem Rotmilan besonders beschäftigt.

Auch andere Arten wie der Wespenbussard, Kiebitz und Brachvogel spielen im Kreis Coesfeld öfter eine Rolle

bei der Windkraftplanung,

so Christoph Steinhoff, Chef der Unteren Naturschutzbehörde.

„Naturschutz sollte aber nicht als Verhinderung von Windkraft angesehen werden“, findet er. Er ist überzeugt, dass beides zusammen geht. „Das zeigen viele Planungen, an denen wir als Behörde ja mitwirken“, sagt er. „Zusammen mit den Investoren lassen sich zumeist Lösungen finden.“ Zum Beispiel, dass die Standorte der Anlagen etwas versetzt werden. Was den Rotmilan angeht, gilt ein Radius von 1500 Metern zu seinem Brutplatz, erklärt Steinhoff. „Das ist aber ausdrücklich nicht als Tabubereich definiert.“ Sondern als ein Bereich, in dem genau untersucht werden müsse, ob ein störungsfreies Nebeneinander möglich ist. Eine Untergrenze bei den Abständen gebe es nämlich zunächst nicht. „Je näher eine Anlage an einem Brutplatz geplant ist, desto schwieriger wird es natürlich.“ Dadurch, dass Kreis, Nabu und Naturschutzzentrum möglichst viele Daten über den Rotmilan im Kreis Coesfeld zusammentragen, hätten Investoren schon im Vorfeld viele Informationen über Naturschutzbelange. Das spare Planungen an Standorten, die nicht funktionieren.

Bewusst wilde Tiere zu stören, aus welchem Grund auch immer, ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit, betont Steinhoff. So steht es im Bundesnaturschutzgesetz. Was das Rotmilan-Pärchen in Ottmarsbocholt betrifft, machte es sich nach den Verscheuchungen zunächst auf und davon. Wirklich vertreiben ließ es sich aber nicht. „Inzwischen ist das Paar wieder da“, so Steinhoff.

Rotmilan-Beobachtungen melden

Wer hat den Rotmilan gesehen? Das Naturschutzzentrum, der Nabu Kreis Coesfeld und der Kreis Coesfeld nehmen noch Beobachtungen entgegen. Die Naturschützer wollen möglichst viel über die Verbreitung des Rotmilans wissen, um die Art in Zukunft besser schützen zu können. In den letzten Jahren erhielten die Naturschützer nach dem Presseaufruf über 250 Rotmilan-Meldungen aus dem Kreis Coesfeld. Aktuellen Beobachtungen, am besten mit Datum, Telefonnummer für eventuelle Rückfragen sowie einer Kartendarstellung, an: rotmilan@naturschutzzentrum-coesfeld.de. Der beeindruckende Greifvogel ist aufgrund seiner roten Färbung und seines gekerbten Schwanzes nahezu unverwechselbar.